Австралиец, выживший после "грибного обеда", простил покушение на себя

Эрин Паттерсон / © The Guardian

Реклама

Верховный суд Виктории заслушал эмоциональное заявление пастора Иена Уилкинсона — единственного, кто выжил после трагического "грибного обеда", где погибли трое его близких. Он заявил, что прощает Эрин Паттерсон попытку его убийства, но не может простить убийство жены, невестки и зятя.

Об этом сообщает The Guardian.

Иен Вилкинсон покидает Верховный суд Виктории. / © The Guardian

В июле присяжные признали 49-летнюю Паттерсон виновной в убийстве Хизер Уилкинсон (66 лет), а также супругов Дона и Гейл Паттерсон (по 70 лет). Кроме того, она признана виновной в покушении на жизнь самого Йена Уилкинсона. Все они отравились бледной поганкой, которую подсудимая использовала при приготовлении говяжьего веллингтона.

Реклама

Во время слушаний в понедельник прокуроры и защита согласились, что Паттерсон должен получить пожизненное заключение. Судья Кристофер Билл назвал преступления "ужасными" и объявил, что приговор будет вынесен через две недели.

Иен Вилкинсон, выступая около 20 минут, обращался не к обвиняемой, а к судье. Он рассказал, как потеря жены, с которой прожил в браке 44 года, разрушила его жизнь:

"Я предлагаю Эрин прощение. Но по поводу убийств Хизер, Гейл и Дона я вынужден добиваться справедливости. Теперь я больше не жертва Эрин Паттерсон, а она стала жертвой моей доброты".

Дон и Гейл Паттерсон, жертвы убийства. / © The Guardian

Он подчеркнул, что не питает к Паттерсону ненависти и молится, чтобы она использовала время в тюрьме для раскаяния. В то же время он назвал ее поступки "бессердечными" и свидетельствующими о "презрении к жизни".

Реклама

Свои заявления также зачитали другие члены семьи. Дочь Уилкинсона, Рут Дюбуа, сказала, что ее глубоко поразило, как Паттерсон сидела за столом и наблюдала, как родные едят блюдо, которое могло их убить.

"На каждом этапе она могла отказаться от этого плана, но каждый раз решала довести его до конца", - сказала Дюбуа.

Бывший муж обвиняемой, Саймон Паттерсон, потерял в этой трагедии родителей и тетю. В своем заявлении, зачитанном двоюродной сестрой, он сказал, что "скучает больше, чем можно выразить словами", и что его дети остались без бабушки и дедушки, которые могли бы жить еще долгие годы.

Суд заслушал семь заявлений жертв и еще более двух десятков письменных показаний, которые будут учтены при вынесении приговора.