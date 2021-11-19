Австралийка призналась, что делала каждый день, чтобы дожить до 107 лет

Австралийка призналась, что делала каждый день, чтобы дожить до 107 лет

По словам долгожительницы, сохранить здоровье и жизнерадостность ей помогает ежедневная баночка пива.

Жительница Австралии Бид Грок, которая в четверг, 18 ноября, отметила свой 107-й день рождения, призналась, что ежедневно выпивает банку пива. Именно это он считает своим секретом долголетия.

Об этом сообщает издание PerthNow.

"Это то, что поддерживало меня, это то, что сохранило меня такой здоровой", — говорила она своим гостя, которые пришли ее поздравить.

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Женщина в течение многих лет ходит в продуктовый магазин в городе Перте (Австралия), чтобы купить свой любимый напиток. Несмотря на преклонный возраст, она живет сама и справляется — свободно передвигается и занимается домашними делами.

“Моя мама любит жизнь и смеяться. Каждую среду она занимается спортом и делает это уже более 40 лет", — раскрыл еще один секрет долголетия сын австралийки Ян Робертсон.

Напомним, недавно 107-й день рождения отпраздновала жительница поселка Градижская на Полтавщине Анна Ковтун. Женщина призналась, что не знает секрета долголетия.

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