Австралийский серфингист установил мировой рекорд: сколько часов подряд он ловил волны

Австралийский тренер по серфингу Блэйк Джонстон установил мировой рекорд, проведя самую длительную сессию в воде.

Так житель Сиднея непрерывно ловил волны 30 часов и 11 минут на пляже Кронулла. Об этом пишет CNN.

Сеанс серфинга начался в час ночи в четверг и закончился в 17:00 пятницы, 17 марта по местному времени.

Фото: Getty Images

К началу пятницы Джонстон поймал около 550 волн. Впрочем, это количество значительно больше. Когда 40-летний спортсмен вышел из воды, он плакал от счастья. Поддержать его пришла целая толпа людей.

Фото: Getty Images

Сейчас бывший профессиональный серфингист пытается собрать 400 000 австралийских долларов (268 000 долларов США). Их он хочет потратить в поддержку инициатив по решению проблем психического здоровья молодежи. Отмечается, что 10 лет назад его отец покончил с собой.

Напомним, в Бразилии восьмилетний мальчик упал в аквапарке с водной горки и погиб. Руководителю аквапарка предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.

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