Австралийский серфингист установил мировой рекорд: сколько часов подряд он ловил волны

Сеанс серфинга начался в час ночи 16 марта.
Австралийский тренер по серфингу Блэйк Джонстон установил мировой рекорд, проведя самую длительную сессию в воде.
Так житель Сиднея непрерывно ловил волны 30 часов и 11 минут на пляже Кронулла. Об этом пишет CNN.
Сеанс серфинга начался в час ночи в четверг и закончился в 17:00 пятницы, 17 марта по местному времени.
К началу пятницы Джонстон поймал около 550 волн. Впрочем, это количество значительно больше. Когда 40-летний спортсмен вышел из воды, он плакал от счастья. Поддержать его пришла целая толпа людей.
Сейчас бывший профессиональный серфингист пытается собрать 400 000 австралийских долларов (268 000 долларов США). Их он хочет потратить в поддержку инициатив по решению проблем психического здоровья молодежи. Отмечается, что 10 лет назад его отец покончил с собой.
Напомним, в Бразилии восьмилетний мальчик упал в аквапарке с водной горки и погиб. Руководителю аквапарка предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.
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