Австралийцы должны плавать в колготках и ходить в обуви на пляжах: что скрывается в песке

Актиния дофлейния. Фото: Mutsu-sango/CC BY-SA 2.5

Австралийские пляжи известны не только красотой, но и опасностью. В прибрежных водах обитает актиния дофлейния, которую также называют «змеиным клубком» или «вооруженной актинией». Именно это животное заставляет местных жителей избегать прогулок босиком и плавать в колготках.

Об этом сообщило агенство УНИАН.

Дофлейния выглядит как скопление десятков переплетенных змей. На самом деле это беспозвоночное существо длиной около 20 см, но со щупальцами, которые растягиваются до полуметра. Они покрыты специальными клетками — книдоцитами с микроскопическими гарпунами, выделяющими токсины. Благодаря этому дофлейния не только охотится на мелких рыб и креветок, но и способна защищаться от крупных врагов.

Прикосновение к этим щупальцам опасно даже для человека. Яд вызывает сильную боль, отеки и судороги, а при попадании в кровь может привести к параличу и нарушению дыхания. Самое неприятное, что токсины выводятся из организма очень медленно, и страдания могут длиться до шести недель.

Встретить дофлейнию можно в береговой зоне на глубине до 20 метров. Она любит песчаное и илистое дно и особенно опасна во время отлива, когда сокращает щупальца и становится почти невидимой. Именно поэтому специалисты советуют всегда использовать защитную обувь на пляже, а во время купания надевать тонкие колготки или костюм, плотно прилегающий к телу.

