Авто с туалетом в салоне: что известно о новом патенте

Китайская компания Seres зарегистрировала патент на необычное решение для водителей – встроенный туалет в салоне автомобиля, который управляется голосом и выдвигается из-под пассажирского сиденья.

Об этом пишет UPI.

Заявку под номером CN224104011U подали в апреле в 2025 году, а уже в начале апреля в 2026-м ее официально одобрили. В документации говорится, что разработка призвана «удовлетворить туалетные потребности пользователей во время длительных поездок, кемпинга или пребывания в автомобиле».

Система подразумевает хранение отходов в специальном резервуаре. Внутри него установлен вращающийся нагревательный элемент, испаряющий жидкость и высушивающий твердые отходы. Для борьбы с запахами предусмотрен вытяжной вентилятор.

Ключевая особенность – голосовое управление: пользователь сможет активировать механизм без физического контакта.

Туалет в салоне автомобиля / © скриншот с видео

Пока компания не сообщает, в каких именно моделях может появиться такая функция.

Впрочем, идея автомобильного туалета не совершенно новая. Ранее другой китайский бренд, Polestone, представил портативный вариант – складное сиденье, которое можно хранить в центральной консоли и использовать вместе со специальными пакетами.

Интересно, что еще в 1950-х годах подобные решения появлялись в люксовых авто. В частности, в модели Rolls-Royce Silver Wraith был установлен позолоченный туалет, который впоследствии был переоборудован под охладитель для шампанского.

Напомним, создана самая большая 3D-карта Вселенной, охватывающая 47 миллионов галактик и квазаров.