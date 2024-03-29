Азартный парень вслепую купил возвращенные товары из Amazon: сколько он заплатил и что было внутри

Покупка такой паллеты – это всегда риск, поскольку вы никогда не знаете, что получите.

Парень купил возвращенные товары из Amazon, не зная, что скрывается внутри.

Коннор, известный на YouTube под ником ConnorTV, заплатил 675 долларов за огромный груз ненужных товаров. Вдохновленный находкой, парень похвастался, что собирается получить "безумную прибыль" от ее содержимого.

Весь подвох в том, что отважные покупатели никогда не знают, какие товары им достанутся. Вы можете сорвать джекпот или потерпеть неудачу со сломанным товаром – никаких гарантий.

Коннор объяснил, что он находился на Detroit Pallet Liquidation, складе, который предлагает ликвидированные товары, обычно нетронутые, от розничных торговцев без огромных затрат на наценку. Люди обычно покупают паллету с коробками, а затем продают ликвидированные товары по более высокой цене и получают прибыль.

Блогер вслепую купил возвращенные товары из Amazon / Фото: скриншот с видео

Он начал с вершины горы коробок и сказал, что "или все или ничего", когда выгрузил огромную коробку сверху. Открыв ее, он нашел беспроводной пылесос, и хотя он выглядел уже как использованный, его это не очень расстроило, и после быстрого поиска он увидел, что его продают за 290 долларов.

Под впечатлением от первой коробки и после удачного старта, Коннор нашел еще тримеры для живой изгороди, глиняные горшки для садовых растений, много произведений искусства, воздухоочиститель, надувной шезлонг, который, по его словам, будет "трудно продать", а также напольную плитку и портативный рюкзак для стульев, о котором Коннор сказал, что независимо от того, что еще есть в поддоне, он больше всего доволен рюкзаком для стульев.

Блогер вслепую купил возвращенные товары из Amazon / Фото: скриншот с видео

Однако больше всего его взволновал диджейский пульт для микшерного пульта. Ютубер сказал: "Он огромен, я думаю, что за него можно было бы заплатить, как за весь поддон".

После поиска он узнал, что они стоят чуть менее 200 долларов, и он был близок к безубыточности, имея только половину товаров, которые он открыл в тот момент. "Мы уже на полпути, и можно с уверенностью сказать, что мы уже получили прибыль", – обрадовался блогер.

Затем он открыл следующую коробку, которая его очень взволновала, поскольку он вытащил металлоискатель. Он сказал: "Это кажется довольно приятным, и у нас даже есть наушники. Я говорю, что это кража из Amazon, и я считаю, что могу продать это примерно за 80 долларов".

Среди других товаров были рождественский поезд Диснея, продававшийся за 290 долларов, складной письменный стол, детская коляска, офисный стул, бутербродница для панини и даже надувной матрас. Однако это еще не все, потому что он вытащил календарь на 2023 год, свернутые автомобильные коврики, разбитый каменный коврик для ванной и многие другие коврики, на которые, по его словам, ему "надоело смотреть", и он надеялся, что больше не натолкнется на них – после чего он открыл еще один коврик.

Блогер вслепую купил возвращенные товары из Amazon / Фото: скриншот с видео

"Это пока мой любимый лот", — взволнованно заявил Коннор, вытаскивая квадратики искусственной травы. Говоря о своем поддоне, он объяснил: "Я полностью доволен этим поддоном. Я думаю, что смогу извлечь из него огромную прибыль. Мы получили 100 процентов прибыли от этого. Это был настоящий взрыв, и мы буквально получили много вещей, и мой подвал скоро будет забит, но я собираюсь продать целый ворох вещей".

В общей сложности, по его подсчетам, он собирался заработать сумму в 2466 долларов.

Напомним, лотерейный игрок сорвал восьмой по величине джекпот в истории. Он разбогател на 1,12 миллиарда долларов.

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