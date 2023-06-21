Бабуины удивили, изо всех сил уцепившись за мост и избежав встречи со львами - видео

В Южной Африке стая бабуинов застряла в воздухе в окружении львов.

Деться было некуда, и у них не было другого выбора, чем висеть на мосту. Этой историей и кадрами поделился с Latest Sightings гид заповедника Мала-Мала Майк Ботес.

Он рассказал, что мост Уест-стрит дает гидам и гостям безопасный способ пересечь реку Санд в сезон дождей.

Наблюдения на мосту и вокруг него всегда уникальны, поскольку они предлагают различные ракурсы для фотографирования.

"Мы были на сафари, следуя за прайдом львов. Мы думали, что они направляются к Песчаной реке, возможно, в поисках питья. Но вскоре стало ясно, что они на самом деле не хотели пить, а скорее хотели пересечь Санд-Ривер. Они шли к мосту на Уест-стрит", – поделился он.

Майк добавил, что бабуины – одни из животных, которые очень любят мост, потому что там высокая точка обзора, с которой они могут видеть любые потенциальные угрозы. Гостей Мала-Мала часто встречают эти приматы, которые занимаются своими делами, ухаживают за собой и играют в мяч посреди моста.

"Этот конкретный день ничем не отличался, когда стая бабуинов впитывала утреннее солнце на мосту. К несчастью для них, теплое солнце было настолько хорошим, что они потеряли фокус и не увидели приближающихся львов. Львы беззаботно ходили по мосту. Что касается бабуинов, то было уже слишком поздно... Они издавали виски и тревожные крики... К сожалению, окруженные и неспособные убежать, обезьяны вынуждены были думать на ходу, чтобы выжить. К нашему удивлению, бабуины бросились под мост. Да, под мост. Повиснув на металле под мостом, они знали, что в безопасности. Они были буквально под носом у львов, и львы ничего не могли сделать", — вспомнил гид.

Напомним, в Тайване рыбак выловил массивную беременную акулу-гоблина. Ее вес 800 кг и длина почти 5м.

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