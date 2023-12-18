Бабушка, 38-летний экс-муж которой ушел к другой пенсионерке, ищет нового любовника (фото)

Британка Айрис Джонс, недавно ушедшая от своего молодого мужа-египтянина Мохаммеда Ибрагима, заявила, что ищет нового любовника.

Об этом 84-летняя женщина рассказала The Sun.

Вспоминая свой бурный роман с Мохамедом Ибрагимом, который в свои 38 лет был на 46 лет младше ее, Айрис удивляется тому, что согласилась выйти за него замуж всего лишь через несколько дней после их первой встречи в ноябре в 2019 году.

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

Айрис была убеждена, что их отношения настоящие и что они бросят вызов скептикам, которые думали, что он с ней только ради денег.

Но почти четыре года спустя, в июне в 2023 году, после ряда ссор по поводу финансов и работы, их отношения разрушились, и она бросила его.

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

Теперь она ищет нового мужчину и утешает другую женщину, которая утверждает, что Мохамед ей изменил.

Айрис, имеющая двух сыновей, 57-летнего Стивена и 56-летнего Даррена, рассказала: "Я так рада, что лишилась Мохамеда. Несколько недель назад со мной совсем неожиданно через Facebook связалась другая женщина – она тоже пенсионерка и бабушка, и была взбешена, что Мохамед пригласил ее на прогулку. Он переехал практически из моего бунгало в Вестон-Супер-Мер в ее дом в Лидсе, и я не почувствовала ни капли ревности или жалости. Мне просто было ее жаль. Их "роман" пошел тем самым путем, что и мой… Дикие чрезмерные жесты в начале, принесение охапок цветов на первую встречу, обещание всего мира, предложение руки и сердца в течение нескольких дней… Он даже делал с нами все так же в спальне! А потом постепенное ухудшение отношений, пока ты, наконец, не поймешь, что он только похититель денег. Вероятно, ему нравится думать, что мы ссоримся из-за него – на самом деле мы оба рады избавиться от него – хотя она чувствует себя из-за этого очень обидно. Я к нему безразлична".

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

Айрис также предупредила других женщин, чтобы они были осторожны с Ибрагимом и не велись на его "обаяние". Также женщина призналась, что мечтает встретить новую любовь.

"Мне бы хотелось на Рождество нового мужчину — на этот раз он будет платежеспособным, красивым, стройным, примерно моего возраста, будет иметь собственный дом, а в идеальном мире мне хотелось бы мужчину в униформе. Я уже общаюсь с прекрасным мужчиной из Уэльса, которому 76 лет, он еще младше, и мы болтаем обо всем, от жизни до Брексита – он очень образован и интересен".

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Отметим, Айрис познакомилась с Мохамедом в атеистической группе в Facebook в июне в 2019 году. Вскоре они начали переписываться в личных сообщениях, и в ноябре она впервые приехала к нему в гости после того, как сказала ему, что всегда хотела увидеть пирамиды. В результате Айрис осталась там на месяц, и Мохамед сделал предложение. Она продолжала посещать его, и в октябре в 2020-м года они поженились в Египте, а в ноябре в 2021 году года Мохамед переехал жить в Великобританию.

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

Сначала их отношения были счастливы: Мохамед устроился на работу в местный супермаркет охранником, он платил Айрис за ведение домашнего хозяйства, и они по-прежнему регулярно занимались сексом. Но в январе в этом году они начали скандалить из-за того, что мужчина не помогает дома и не зарабатывает деньги. По словам пенсионерки, он брал у нее тысячи долларов, чтобы получить визу, и жил за ее счет. Отношения пары стали токсичными, и в результате они развелись. В июне Айрис выгнала Мохаммеда. Она завела кошку и навсегда отреклась от мужчин.

Со своей стороны, Мохамед опроверг утверждение, что он был с ней только из-за денег, и заявил, что Айрис использовала его в качестве сексуального раба, что женщина отрицает.

Но теперь, через шесть месяцев, Айрис чувствует себя готовой к новому мужчине в своей жизни.

Она добавила: "Было бы хорошо иметь кого-то, к кому можно было бы прислониться на Рождество. Мне нравится, когда в моей жизни есть мужчина. Я готова попробовать еще раз!".

Айрис Джонс / Фото: Фото из открытых источников

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