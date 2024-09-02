Бабушка через 11 лет воссоединилась с потерянным котом – видео трогательной встречи

Все это время она не касалась ни одного пушистика.

В США счастливая женщина воссоединилась с потерянным котом спустя более десяти лет.

Об этом сообщает Charleston Animal Society.

После того, как 11 лет назад пропал котик Сэм-Сэм, Дженнифер Равенел не смогла больше держать на коленях других котов. Ее сердце так и не смогло смириться с потерей одичавшего котенка, которого она спасла с ветки дерева на своей ферме в Южной Каролине.

Но теперь Сэм снова на коленях у Равенел благодаря ее решению имплантировать ему микрочип.

Служба контроля за животными округа Чарльстон нашла худого Сэма, который питался объедками менее чем в 1,5 км от дома Равенел. Его микрочип просканировали, и женщина получила телефонный звонок.

"Я действительно думала, что вы меня разыгрываете, потому что это невозможно. Но это само по себе чудо", — сказала Дженнифер работникам Чарльстонского общества защиты животных.

Они провели Равенел в комнату, где в клетке сидел Сэм. Она расплакалась, как только увидела его.

"Сэм, Сэм! Я так по тебе соскучилась! 11 лет!" – сказала она.

Когда все убедились, что с Сэмом все хорошо, Равенел снова подержала котика на коленях. Она прижимала его к себе, говоря, что он ее мальчик, и отмечая, какой он худой.

"Я не держала кота с тех пор, как он ушел — 11 лет — потому что это разбило мне сердце. Чувствовать, как бьется его маленькое сердце, о, Боже, это самая безумная вещь, которая когда-либо происходила со мной", — говорит. Равенел в видео, предоставленном Обществом защиты животных.

Сэм весил, вероятно, 6,8 килограмма, когда пропал, и вдвое меньше, когда его нашли, сказала Кей Хайман, представительница Общества защиты животных.

Когда-то Равенел нашла Сэма на дереве. Он сел на колени и ходил за ней по ферме. Но однажды появилась собака, которая испугала Сэма, и она не смогла его найти.

"Я искала и искала в лесу. Я спрашивала всех, кто жил вокруг нас, и никто его не видел. Но он выжил", — рассказала бабушка социальным работникам, гладя своего теперь уже старого друга.

Воссоединение было бы невозможно без микрочипа, имплантированного под кожу Сэма. В Обществе защиты животных говорят, что это свидетельствует о том, насколько важно иметь постоянную идентификацию для домашних любимцев.

Равенел рассказала работникам приюта, что Сэм проводит большую часть своего времени в ногах ее кровати и не хочет возвращаться на улицу.

Напомним, семья обнаружила опасную находку за настенными часами. Люди были вынуждены обратиться за помощью.

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