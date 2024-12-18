Бабушка, которой осталось жить считанные месяцы, воплощает в жизнь мечты из "безумного" списка — фото

Она уже прыгнула с парашютом и поплавала с дельфинами.

Бабушка с терминальной стадией рака, которой осталось жить всего несколько месяцев, следует за мечтой всей своей жизни.

Как пишет New York Post, врачи сообщили Тане Гекстеп ужасную новость: ей осталось от шести до девяти месяцев после обострения рака молочной железы, с которым она борется с 2021 года.

Но, несмотря на изнурительную борьбу из-за химиотерапии и мастэктомии, 53-летняя британка все же осуществила свою мечту – прыгнула с парашютом.

Таня пообещала получить как можно больше удовольствий, несмотря на то, что ее сердце разбито.

Она сказала: "Я хочу максимально использовать время, которое мне осталось, и создать как можно больше воспоминаний с моей семьей. Все знают, что однажды ты умрешь, но для меня, поскольку я знаю, что это произойдет, я могу использовать это как преимущество – я думаю, что планирование будущих событий – это то, что помогает мне жить дальше".

Таня Гекстеп / Фото: SWNS

С момента установления диагноза Таня сделала с дочками одинаковые татуировки, а также путешествовала в Бенидорм, Лансароте и Доминиканскую Республику, где плавала с дельфинами.

Таня Гекстеп / Фото: SWNS

Она добавила: "Я никогда в жизни так много не плакала – это был самый волшебный опыт. Они будто знали, что мне плохо, они постоянно наклоняли головы в сторону, словно знали, и подплывали ко мне".

До того, как она была вынуждена уйти на пенсию по состоянию здоровья, Таня 32 года работала в Совете графства Кент, ухаживая за пациентами с деменцией.

Ее старшая дочь Меган сказала: "Она всегда первой приходила на помощь нуждающимся. Мы, три дочери, так гордимся тем, как она справилась со всем, через что ей пришлось пройти, как она продолжала бороться каждый день".

Таня с дочками / Фото: SWNS

Поскольку Таня является большой поклонницей музыки регги, последней большим делом в списке ее желаний является поездка на Ямайку, поэтому ее друзья и семья собирают деньги на странице GoFundMe, чтобы совершить ее.

Напомним, 64-летняя женщина похвасталась, что встречается только с молодыми, потому что сверстники не успевают за ней в постели. Она поняла, что такой образ жизни ей идеально подходит и что мужчины любят ее.

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