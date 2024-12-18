Бабушка, которой осталось жить считанные месяцы, воплощает в жизнь мечты из "безумного" списка — фото

Она уже прыгнула с парашютом и поплавала с дельфинами.
Бабушка с терминальной стадией рака, которой осталось жить всего несколько месяцев, следует за мечтой всей своей жизни.
Как пишет New York Post, врачи сообщили Тане Гекстеп ужасную новость: ей осталось от шести до девяти месяцев после обострения рака молочной железы, с которым она борется с 2021 года.
Но, несмотря на изнурительную борьбу из-за химиотерапии и мастэктомии, 53-летняя британка все же осуществила свою мечту – прыгнула с парашютом.
Таня пообещала получить как можно больше удовольствий, несмотря на то, что ее сердце разбито.
Она сказала: "Я хочу максимально использовать время, которое мне осталось, и создать как можно больше воспоминаний с моей семьей. Все знают, что однажды ты умрешь, но для меня, поскольку я знаю, что это произойдет, я могу использовать это как преимущество – я думаю, что планирование будущих событий – это то, что помогает мне жить дальше".
С момента установления диагноза Таня сделала с дочками одинаковые татуировки, а также путешествовала в Бенидорм, Лансароте и Доминиканскую Республику, где плавала с дельфинами.
Она добавила: "Я никогда в жизни так много не плакала – это был самый волшебный опыт. Они будто знали, что мне плохо, они постоянно наклоняли головы в сторону, словно знали, и подплывали ко мне".
До того, как она была вынуждена уйти на пенсию по состоянию здоровья, Таня 32 года работала в Совете графства Кент, ухаживая за пациентами с деменцией.
Ее старшая дочь Меган сказала: "Она всегда первой приходила на помощь нуждающимся. Мы, три дочери, так гордимся тем, как она справилась со всем, через что ей пришлось пройти, как она продолжала бороться каждый день".
Поскольку Таня является большой поклонницей музыки регги, последней большим делом в списке ее желаний является поездка на Ямайку, поэтому ее друзья и семья собирают деньги на странице GoFundMe, чтобы совершить ее.
Напомним, 64-летняя женщина похвасталась, что встречается только с молодыми, потому что сверстники не успевают за ней в постели. Она поняла, что такой образ жизни ей идеально подходит и что мужчины любят ее.
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