Бабушка побила рекорд по отжиманиям в доме престарелых: количество ошеломляет (видео)

Ее внуки могут официально заявить, что их бабушка – супергероиня.

59-летняя бабушка из Канады побила свой второй мировой рекорд, выполнив 1575 отжиманий за 60 минут.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Ее победа пришла сразу после мартовского титула за самое длительное удержание планки, когда она продержалась 4 часа 30 минут и 11 секунд.

Донна-Джин Уайлд говорит, что интенсивные тренировки для ее первого рекордного титула помогли ей во втором – она влюбилась в отжимания, когда ей приходилось делать упражнение по 500 раз в день, чтобы подготовиться к планке. Она часами тренировалась в роскошном доме своей семьи в Бизере, Альберте, у подножия Скалистых гор, и позволяла спокойной силе природы вдохновлять ее на достижения.

Она подошла к своей второй рекордной попытке психологически подготовленной, со стальным прессом и руками, и превзошла предыдущий рекорд в отжиманиях за 17 минут до конца.

"Мне пришлось сдерживать счастливые слезы и эмоции, чтобы не остановиться", – сказала Донна-Джин. "Я все еще чувствовала себя достаточно сильной и стремилась сделать как можно больше за следующие 17 минут".

Донна-Джин Уайлд / Фото: Guinness World Records

По иронии судьбы, попытка состоялась в доме престарелых, что значительно отличалось от атмосферы, где она установила свой первый рекорд – в средней школе, где она работала заместителем директора до выхода на пенсию.

Ее поддерживали 11 из 12 внуков, чьи маленькие голоса отсчитывали номера и выкрикивали ободряющие слова и принесли плакат ручной работы с надписью "Моя бабушка официально ошеломляющая!".

Донна-Джин Уайлд / Фото: Guinness World Records

Отжимания должны были выполняться по определенному стандарту, требующему сгибание локтя на 90 градусов в нижней части отжиманий, с полным вытягиванием руки во время отжиманий. Независимые свидетели показывали текущий результат на табло, а поскольку Донна-Джин делала перерывы в дыхании, она держала количество в поле своего зрения.

Она начала час с силой, выполнив 620 отжиманий за первые 20 минут. Затем она чередовала 20 и пять отжиманий за одно повторение в течение следующих 15 минут, в конце концов превзойдя предыдущий рекорд и выполняя в среднем около 10 отжиманий за одно повторение, пока не истекло время.

И даже когда она почувствовала, что ее плечо вывихнулось и выскочило назад в конце соревнований, она продолжала отжиматься, чтобы добиться невероятного результата.

"Я верю, что если мы остаемся активными и ставим перед собой цели по здоровью и хорошему самочувствию, мы можем стареть грациозно и мощно", — сказала Донна-Джин.

Напомним, врач создал самый большой рисунок в мире площадью 1004 квадратных метра. Он соответствует площади 3,8 теннисного корта.

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