Бабушка полностью обнажилась на курорте после того, как выпила "отравленное" ведро с алкоголем — фото

Британская бабушка Джанет Вест рассказала, как она потеряла сознание и оказалась полностью голой в своем отеле после того, как выпила "ведро с ядом" в Таиланде.

Об этом пишет Daily Star.

61-летняя бабушка из Свонси бьет тревогу после расследования смерти шести туристов вблизи Лаоса в связи с выпивкой с метанолом и ведерками с алкоголем.

Празднуя тайский Новый год на шумной улице Каосан Роуд в Бангкоке, Джанет пила виски с колой, а когда очнулась, то узнала от персонала отеля, что она часами дефилировала обнаженной. Джанет сказали, что она, вероятно, употребляла напитки с добавлением этанола, и теперь предостерегает других путешественников.

Она сказала: "Мне повезло выжить и не иметь побочных эффектов, но теперь я боюсь пить местные алкогольные напитки в Таиланде. Местный алкоголь не дистилируется должным образом, и, хотя он дешевый, не стоит рисковать – предпочитайте импортные спиртные напитки или пиво в бутылках".

Джанет Вест / Фото: SWNS

Она также поделилась ужасными историями других туристов о смертельных исходах печально известных коктейлей: "Другие туристы из той поездки рассказывали мне о людях, которые умирали или слепли после того, как пили из ведер".

Джанет также подчеркнула опасности, связанные с культурой вечеринок: "Это очень тяжело, потому что в Таиланде выпивка просто льется тебе на шею. Они просто стучат в твою дверь с криками "бесплатная выпивка", и никто не задает им никаких вопросов. Мне так жаль несчастных путешественников в Лаосе, и так отвратительны люди, производящие и продающие алкоголь".

Джанет, британка на пенсии, которая была солдатом, барменом и банковским служащим, радостно путешествует по миру с 2022 года. После того, как в 2016 году она влюбилась во вкусную кухню и ошеломляющие берега Таиланда, в апреле в 2019 году она пережила ужасное путешествие, но мужественно вернулась в 2023 году.

Теперь она с осторожностью относится к местному алкоголю. Рассказывая об ужасном случае, когда, по ее мнению, ее накачали наркотиками, Джанет рассказала, что впоследствии персонал сообщил ей, что она вышла из комнаты после сна обнаженной. Она причудливо подумала, что была беременной девушкой, которую нужно было отвезти в роддом. Позже она узнала, что вернулась к реальности, когда работники гостиницы загнали ее в номер.

Джанет добавила: "В тот визит мы покупали ведра виски и кока-колы, но я и не подозреваю, что мы на самом деле пили".

Напиток Джанет / Фото: SWNS

Напомним, путешественник посетил все страны планеты и назвал самый плохой город. Пока он не собирается туда возвращаться.

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