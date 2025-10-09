Бабушка проглотила 8 живых лягушек: зачем она это учудила

Лягушка / © Unsplash

В китайском городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян) 82-летнюю женщину госпитализировали после того, как она проглотила восемь живых лягушек, надеясь избавиться от хронической боли в пояснице.

Об этом пишет The Telegraph.

Пенсионерка узнала от знакомых, что употребление живых лягушек якобы помогает «очистить организм» и облегчить боль. Женщина попросила родственников наловить несколько средних амфибий, не рассказав, зачем они ей. В тот же день бабушка проглотила пять лягушек, а на следующий — еще три.

Вскоре после этого она почувствовала резкую боль в животе. Сначала симптомы казались незначительными, но впоследствии состояние ухудшилось, и женщина призналась родным в своем эксперименте.

После госпитализации китаянки врачи не обнаружили опухолей, однако диагностировали высокий уровень оксифильных клеток, что указывает на паразитарную инфекцию. Впоследствии анализы подтвердили заражение ленточным червем Sparganum — паразитом, который может попасть в организм человека через контакт или употребление живых лягушек и змей.

После двухнедельного лечения пациентка полностью выздоровела. Медики отметили, что подобные «народные методы» представляют серьезную угрозу здоровью и призвали не повторять таких опасных практик.

