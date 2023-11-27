Бабушка проснулась в ужасе после операции с новой грудью и ягодицами, о которых не просила (фото)

Женщина была напугана, проснувшись с новой грудью и бразильской подтяжкой ягодиц после процедур, о которых, по ее словам, она не просила.

Об этом пишет ladbible.com.

Кимберли МакКормик решила вернуться в Мексику, чтобы сделать подтяжку груди и удаление кожи после успешной операции по снижению веса.

Но после этого 65-летняя женщина оказалась с колоссальным счетом за медицинские услуги в размере 75 000 долларов. Кимберли говорит, что хотя она никогда не спрашивала об этом, она проснулась после операции и обнаружила, что ей сделали увеличение груди и бразильскую подтяжку ягодиц.

Женщина из Вашингтона рассказала: "Когда я проснулась, у меня очень болела грудь, и я просто начала реветь".

Кимберли МакКормик / Фото: Fox 13 Seattle

МакКормик сказали, что она попросила поставить ей имплантаты третьего размера. Впрочем, она утверждает, что "никогда не сказала бы такого".

Кимберли надеялась, что хирург удалит обвисшую кожу под мышками и на ногах, но ей сделали бразильскую подтяжку ягодиц.

"Подтяжка ног, подтяжка рук, подтяжка груди и подтяжка живота – все было размечено и готово к работе", — сказала она. "Я пошла в операционную в 16 часов. И, очевидно, я вышла из операционной только в 1:30 ночи".

Кимберли также говорит, что одно из ее легких частично разрушилось, и что палата, в которой она остановилась, была "грязной".

Кимберли МакКормик / Фото: Fox 13 Seattle

Ее дочь Мисти Энн утверждает, что охрана ее физически оттолкнула, когда она спросила: "Что случилось с моей матерью?". Мисти объяснила: "Я подхожу к двери, он сильно толкает меня, а там бетонный пандус, и я просто лечу".

Кимберли сказала: "Я просто боялась, что умру прямо здесь, а она бы не знала".

А теперь женщине сказали, что пластика обойдется ей в более чем 75 000 долларов. Однако теперь она думает о другой операции, потому что имплантаты в груди "очень большие".

Кимберли предупредила других, чтобы они держались подальше от операций по сниженной цене.

Напомним, память мужчины стирается каждые 30 секунд из-за редкого мозгового вируса. Он заболел 38 лет назад.

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