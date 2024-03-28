Бабушка простояла в планке рекордные часы: сколько времени она продержалась (фото)

Она побила рекорд, установленный пять лет назад.

Бабушка из провинции Альберта, Канада, побила мировой рекорд с самого долгого времени в положении планки (среди женщин).

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

58-летняя Донна-Джин Уайлд продержалась в планке 4 часа 30 минут 11 секунд, что чуть больше чем на 10 минут дольше предыдущего рекорда, установленного канадкой Данной Гловацкой в 2019 году.

Для успешного достижения рекорда предплечья и пальцы ног претендента должны все время касаться земли. Остальные части тела должны быть подняты над землей и держаться прямо в течение всего времени.

"У меня очень болят локти", – сказала Донна-Джин после того, как завершила свою рекордную планку. "Я очень переживала, что потеряю форму, и я думаю, что именно поэтому болели мои квадрицепсы, потому что я была очень напряжена".

Донна-Джин Уайлд / Фото: guinnessworldrecords.com

Для рекордсменки первые два часа прошли быстро, а вот следующие были гораздо сложнее.

Она сказала: "Последний час был самым сложным, я просто пыталась сосредоточиться и держать себя в форме".

В течение последних 30 минут она сосредоточилась на том, чтобы "дышать, оставаться спокойной и не дрожать". Она черпала мотивацию от своих 12 внуков, которые пришли посмотреть на нее, а также от большой аудитории поддерживавших ее школьников.

Как человек, страдающий хронической болью в руках и кистях, Донна-Джин привыкла не сдаваться, несмотря ни на что. Ее муж, Рэнди, считает, что ее состояние оказалось скорее полезным, чем препятствием: "Хроническая боль и онемение, с которыми она сталкивается каждый день, помогают ей преодолевать боль", – говорит он.

Донна-Джин Уайлд / Фото: guinnessworldrecords.com

Обычно Донна-Джин занимается планкой до трех часов в день, а готовясь к попытке установить рекорд, она увеличила это время до шести часов, разбив его на два трехчасовых блока.

Она включила это упражнение в распорядок дня 12 лет назад, когда сломала запястье и обнаружила, что не может бегать или поднимать тяжелые предметы, находясь в гипсе.

"Я поняла, что могу читать и делать разные вещи, когда занимаюсь планкой, и влюбилась в нее", — вспомнила она.

В дополнение к просмотру фильмов в положении планки, Донна-Джин выполнила все свои магистерские исследования в этом положении.

Донна-Джин Уайлд / Фото: guinnessworldrecords.com

Донна-Джин говорит, что она чувствует себя "ошеломляюще", достигнув этого мирового рекорда после более чем десяти лет ежедневных занятий.

"Я до сих пор не могу в это поверить", — сказала она. "Это похоже на сон".

Ее совет для тех, кто хочет побить ее рекорд: "Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте тренироваться. Когда вам нужно читать или работать на компьютере, просто ложитесь на пол и делайте это на полу".

Мировой рекорд в упражнениях на доске среди мужчин составляет 9 часов 38 минут 47 секунд и был установлен в прошлом году Йозефом Шалеком из Чехии.

Напомним, мужчина шокировал, выбравшись из резервуара с водой со связанными руками и ногами. Чтобы освободиться, ему понадобилось чуть больше двух минут.

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