Бабушка пыталась ограбить ювелира, но ей не хватило сил: чем это закончилось (фото)

В Турции пожилая женщина пыталась ограбить ювелира, ударив его камнем по голове.

Об этом пишет Need To Know.

На записи камер видеонаблюдения видно, как женщина с платком на голове напала на ювелира, когда тот был занят изделием.

Когда он протянул руку к прилавку, она схватила его одной рукой, а в другой размахивала большим камнем. Она опустила камень на затылок. Однако из-за ее очевидной слабости это больше походило на легкое постукивание, чем на неприятный удар.

Мужчина, который выглядел намного выше и крепче женщины, начал отбиваться. Камень вылетел из ее руки, когда они сражались.

Местные СМИ сообщают, что женщина вытащила газовый баллончик и применила его против ювелира. Услышав шум, владельцы соседних магазинов забежали в магазин и помогли унять женщину.

Бабушка попыталась ограбить ювелира / Фото: скриншот с видео

Через некоторое время она была арестована на месте происшествия, а ювелир был доставлен в больницу каретой скорой помощи. Его состояние пока что неизвестно.

Полиция города Кайсери, к юго-востоку от Анкары, расследует это дело. Правоохранители считают, что женщина зашла в магазин под видом покупателя с единственным намерением совершить ограбление.

Напомним, недавно в Мексике вооруженную полицейскую ограбили под дулом пистолета. Нападение произошло, когда офицерша проверяла телефон.

