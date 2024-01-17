Бабушка застряла в лифте на рекордное количество дней: сколько она находилась в ловушке и как выжила

Она находилась там, переживая холод и обезвоживание, нормируя фрукты, овощи и хлеб, которые были у нее в сумке для покупок.

В 1988 году 76-летняя Кивели Пападжон из Лимассола, Кипр, невольно установила мировой рекорд – женщина застряла в лифте на шесть дней. Это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд в 62 часа, установленный англичанином Грэмом Коутсом в мае в 1986 году.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Кивели прожила на Манхэттене, штат Нью-Йорк, более четырех десятилетий, где она пользовалась лифтами несколько раз в день и ни разу не сталкивалась с такой проблемой. Однако по возвращении на родину, в Лимассол, ей не повезло.

Ужасные испытания Кивели начались 28 декабря, в первый день, когда магазины снова открылись после Рождества. Она вышла за продуктами, но когда возвращалась в свою квартиру на третьем этаже, лифт застрял на втором этаже.

Несмотря на крики о помощи и стук в дверь, Пападжон осталась в ловушке.

Ее многоквартирный дом расположен на улице Аннексартисиас, оживленном торговом районе, однако Кивели была единственным человеком, который жил в четырехэтажном доме – все остальные квартиры были пусты.

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Лифт был настолько мал, что женщина не могла даже лечь. Не имея возможности спать по ночам, она сказала, что молилась Деве Марии и дождалась рассвета, после чего снова начала стучать.

"Когда я увидела, что мне придется провести еще одну ночь в этой ловушке, я подумала, что сойду с ума", — вспоминала она.

Кивели до этого момента ничего не ела, поскольку старалась есть как можно меньше, чтобы не ходить в туалет, но чтобы сохранить силы, съела несколько купленных помидоров.

На третий день Пападжон начала чувствовать слабость и после того, как она присела, чтобы дать отдых ногам, она обнаружила, что не может снова встать. Так она просидела следующие три дня.

На четвертый день она еще больше ослабла и больше не ощущала ни голода, ни жажды, хотя продолжала есть небольшое количество пищи.

Кивели мало что помнила о пятом и шестом дне, говоря, что она была в "трансе".

Пападжон сказала своим родственникам в Лимассоле, что собирается на несколько дней посетить город Пафос, поэтому ее никто не искал. Однако, когда ее племянница позвонила, чтобы посетить ее в Пафосе, она узнала, что ее тетя так и не приехала.

Затем она позвонила в пожарную часть за помощью, и в квартиру Кивели был отправлен спасательный отряд, чтобы выломать дверь.

Конечно, Кивели там не было, но, к счастью, ее разбудил шум, и она смогла собраться с силами, чтобы начать снова кричать.

Ее быстро обнаружили и освободили, после чего ее срочно доставили в больницу, где она пробыла несколько дней, чтобы оправиться от обезвоживания, психологического шока и ссадин на руках и ногах от ударов ими о стену лифта.

"На самом деле я так стучала, что камень выпал из моего кольца. Он все еще там, где-то в шахте лифта", — сказала она в интервью журналу Cyprus Weekly. "После первых трех дней я не могла стоять, и в конце концов мои ноги опухли. Слава Богу, они нашли меня вовремя".

Если бы ее не спасли, врачи заявили, что Кивели не прожила бы еще один день.

После выздоровления Кивели отказалась от своих планов уйти на пенсию на Кипре и вернулась в Нью-Йорк, где прожила с сыновьями еще восемь лет, прежде чем умерла в 1996 году.

Напомним, женщина с самыми длинными ногтями на планете откровенно рассказала о трудностях в повседневной жизни. Диана Армстронг поделилась, как ухаживает за собой.

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