Бабушки переписывались в течение 68 лет и наконец-то впервые встретились: история необычной дружбы

Две бабушки, которые в течение 68 лет регулярно переписывались, наконец-то нашли способ, чтобы впервые лично встретиться.

Об этом пишет nypost.com.

Петси Грегори из Англии и Кэрол-Энн Краузе из Нью-Йорка, которым по 80 лет, писали друг другу письма с противоположных сторон Атлантического океана с тех пор, как им обоим исполнилось по 12 лет в 1955-м.

Пэтси Грегори / Фото: SWNS

Кэрол-Энн Краузе / Фото: SWNS

Так, Пэтси, которая была членом британских девушек-гайдов увидела имя и адрес Кэрол-Энн и решила ей написать. Между ними завязалась дружба.

"Мы начали писать и никогда не останавливались. Это так просто. Мы всегда вспоминали друг друга на годовщинах свадьбы, на Рождество и т.д. И мы продолжаем переписываться даже сейчас", — сказала Краузе.

Девочки обменивались по крайней мере одним письмом каждые два месяца, рассказывая о школе, с кем они гуляли и что нового в их жизни.

Они писали письма друг другу с 12 лет / Фото: SWNS

За последние 68 лет две женщины никогда не прекращали писать, обменявшись, по их оценкам, более 800 писем между собой. Они даже прошли одинаковые жизненные этапы в одно и то же время, в том числе вышли замуж с разницей всего в год и каждая родила троих детей.

Женщины провели время, говоря и осматривая местные достопримечательности / Фото: SWNS

"Это было так, как будто я знала ее всю свою жизнь, но мы просто никогда не встречались", — отметила Пэтси.

Но когда 6 июня приближалось ее 80-летие, Грегори призналась дочери, что она всегда хотела посетить Краузе, которая сейчас проживает в Конвее, Южная Каролина. Ее дочь использовала социальные сети, чтобы разыскать семью Краузе, и спросила, не заинтересованы ли они во встрече, на что они ответили "да".

Пэтси с дочерью и Кэрол-Энн / Фото: SWNS

"Я была более чем счастлива принять ее предложение. Наши дни рождения с разницей в месяц", — сказала Краузе.

Услышав это, семья Грегори удивила ее на ее 80-летие билетом в Южную Каролину, чтобы, наконец, 14 июля она смогла встретиться со своей подругой по переписке.

Женщины переписывались в течение 68 лет / Фото: SWNS

"Это было достаточно эмоционально – это было прекрасно", — сказала Грегори о встрече с Краузе. "Я сразу узнала ее; она выглядела так же, как и на фотографии. Будто я видела ее на прошлой неделе, потому что мы так давно знали друг друга", — добавила она.

Кэрол-Энн призналась, что немного нервничала, наконец, лично встретившись с Пэтси.

Пэтси Грегори и Кэрол-Энн Краузе / Фото: SWNS

Во время визита они часами разговаривали о своей дружбе, с удовольствием посещали местные достопримечательности и ходили куда-нибудь поесть.

"Мы много говорили. Мы ходили на несколько разных обедов в места, которые Кэрол-Энн и ее муж любили посещать", — увлеченно добавила Грегори.

Пэтси Грегори и Кэрол-Энн Краузе / Фото: SWNS

Напомним, пара довела до слез списком приключений для своей умирающей собаки. Они максимально используют оставшееся время с любимцем.

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