Бабушкины вещи снова в моде / © pexels.com

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Дизайнеры нашли необычное применение домашнему текстилю: из него создают топы, юбки, платья и разнообразные декоративные элементы. То, что когда-то считалось обычной частью домашнего обихода, теперь стало источником вдохновения для модной индустрии. Об этом пишет Vogue Ukraine.

Особо интересно, что этот тренд легко вписывается в обычный гардероб. Кружево уже давно перестало быть исключительно деталью вечерних платьев. Теперь его носят с джинсами, кожаными куртками, объемными свитерами и даже брюками карго. В результате получаются образы, в которых романтические детали сочетаются с повседневной одеждой.

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Почему бабушкины вещи снова оказались в центре внимания

Мода давно присматривается к винтажным вещам, но в последнее время дизайнеры пошли дальше и обратили внимание на домашний текстиль. Старые скатерти, кружевные полотна, вышитые салфетки и ткани с необычными узорами получили шанс на вторую жизнь.

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Интересный пример такого подхода — парижский бренд In House Blend, основанный Жозефином Пентекостом. Дизайнер работает с винтажным домашним текстилем, остатками тканей и находками с блошиных рынков. Из старых материалов она создает одежду, которую сложно спутать с массовыми моделями.

В таких вещах особую роль играют детали: фактурное кружево, необычные узоры, складки и щекотливая вышивка. Материал сохраняет следы своего прошлого, поэтому готовое изделие носит собственный характер.

Есть и практическая сторона этой тенденции. Повторное использование текстиля позволяет уменьшить количество отходов и превратить вещи, годами лежавшие без дела, в актуальную одежду.

Какую кружевную одежду выбирают модницы

На улицах модных столиц все чаще появляются образы с вещами, напоминающими домашнюю одежду прошлых десятилетий. Особенно популярны платья-комбинации, кружевные блузы, прозрачные юбки и топы с декоративными вставками.

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Один из самых интересных способов носить такие вещи — сочетать их с джинсами. Например, легкое платье, похожее на ночную рубашку, поверх денима создает необычный многослойный образ. А кружевная блуза с брюками карго выглядит совсем иным, чем в сочетании с классической юбкой.

Не менее удачно кружево сочетается с кожей. Куртка грубого кроя или массивная обувь помогают сбалансировать нежность ткани. Для холодной погоды можно выбрать кружевную юбку и дополнить ее объемным свитером.

Отдельного внимания заслуживают прозрачные ткани. Их используют для создания многослойных образов, добавляют к рукавам, воротникам или делают частью драпировки. Такие детали заметны, но не перегружают комплект.

Фартуки Miu Miu и романтическая эстетика Simone Rocha: что предлагают дизайнеры

Интерес к домашнему текстилю заметен и в коллекциях известных модных брендов. Например, в коллекции Miu Miu весна-лето 2026 года Миучча Прада обратила внимание на фартуки. Привычный предмет домашней одежды получил новое прочтение: модели украсили яркими принтами, оборками и декоративными деталями. Другие варианты напоминали практичную рабочую одежду из темно-синего конваса.

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Свое видение романтической моды предлагает и британская дизайнер Симон Роша. В ее коллекциях часто появляются тюль, кружево, ленты, оборки и декоративные сложные элементы. Дизайнер вдохновляется ирландской культурой, семейной историей и традиционными ремесленными техниками.

Прозрачные ткани и необычные сочетания фактур можно увидеть также в работах Ann Demeulemeester. Благодаря таким деталям одежда приобретает выразительный характер, хотя сами силуэты часто остаются достаточно сдержанными.

Как добавить бабушкино кружево в свой гардероб

Если идея с кружевными скатертями в одежде кажется слишком смелой, можно начать с более привычных вещей. К примеру, выбрать блузу с кружевным воротником или юбку с декоративными вставками. Такие детали легко соединить с одеждой, которая уже есть в шкафу.

Вот несколько комбинаций, которые следует попробовать:

Кружевной топ и джинсы. Один из самых простых способов добавить романтическую вещь к повседневному образу. Особо удачно смотрятся модели с тонкими бретелями или декоративной отделкой.

Платье-комбинация и объемный свитер. Хороший вариант для прохладных дней. Свитер можно накинуть сверху или соединить с платьем, оставив кружевной край броским.

Блуза с оборками и брюки карго. Такое сочетание понравится любящим экспериментировать со стилями. Романтический верх смягчает практический характер брюк.

Кружевная юбка и кожаная куртка. Контраст нежной ткани и более грубой верхней одежды делает образ более интересным. Для завершения можно добавить сапоги или массивные ботинки.

Прозрачные детали в многослойном виде. Кружевные рукава, полупрозрачный верх или вставки на юбке помогут поддержать тренд, если не хочется носить полностью кружевные вещи.

При выборе одежды обращайте внимание на фактуру ткани. Кружево особенно хорошо сочетается с денимом, кожей, шерстью и плотным хлопком. Такие композиции уместны и для обыденных выходов, и для более обмысленных образов.

Похоже, старые вещи будут еще долго оставаться источником вдохновения для дизайнеров. А если у вас дома сохранились кружевные салфетки или необычная скатерть, возможно, теперь самое время взглянуть на них несколько иначе.

FAQ

Как носить кружево в 2026 году?

В 2026 году кружевные вещи можно смело совмещать с базовой одеждой. Кружевной топ будет хорошо выглядеть с джинсами, юбку можно дополнить кожаной курткой, а платье-комбинацию — объемным свитером. Для обычных образов лучше выбирать модели с деликатными вставками или совмещать прозрачные ткани с более плотными материалами.

Какие вещи из бабушкиного гардероба снова в моде?

Среди актуальных трендов — кружевные блузы, салфетки и скатерти, которые используют для создания одежды, платья-комбинации, вещи из тюля, фартуки, ткани с вышивкой и декоративными оборками. Особое внимание привлекают винтажные материалы, получающие новую жизнь в современных дизайнерских коллекциях.

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