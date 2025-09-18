Бананы остаются свежими и не темнеют неделями, если хранить их с одним предметом обихода

Бананы / © Associated Press

Бананы – идеальный легкий завтрак или перекус, однако они относятся к продуктам, которые чаще всего выбрасывают в помойку на кухне, поскольку большинство людей хранят их неправильно.

Экспертка Two City Vegans Менди Эпплгейт обнаружила, что бананы следует держать подальше от фруктовых лоханок, поскольку это приводит к тому, что они быстро становятся коричневыми и кашевидными, пишет Mirror.

Она поделилась: "Миска для фруктов – одно из худших мест для хранения бананов, поскольку многие другие фрукты, такие как яблоки и персики, также выделяют газ этилен. Хранение бананов отдельно от других фруктов предотвращает цепную реакцию перезревания".

Такие фрукты, как бананы, яблоки или персики, выделяют природное соединение, которое называется этилен, способствующее созреванию фруктов, благодаря чему они становятся достаточно нежными и ароматными для потребления.

Когда в воздухе скапливается избыточное количество газа этилена, это приводит к тому, что фрукты ускоряют процесс созревания и быстро становятся гнилыми.

Бананы чувствительны к этилену и одновременно производят его значительное количество, поэтому для сохранения свежести фруктов желательно вынимать их из миски для фруктов и хранить отдельно на кухонном столе. Просто храните бананы подальше от других фруктов и любых источников тепла, таких как фритюрница или духовка, чтобы сохранить их свежесть.

Однако если вы хотите, чтобы бананы сохранялись значительно дольше, желательно полностью замедлить выделение этилена с помощью пищевой пленки или фольги.

"Заворачивание стеблей бананов в полиэтиленовую пленку эффективно замедляет процесс созревания при комнатной температуре. Стебли выделяют газ этилен, поэтому обертывание задерживает его. Этот простой прием позволяет сохранить бананы комнатной температуры твердыми и желтыми дольше. Лишь небольшой кусок полиэтиленовой пленки может иметь большое значение для продления срока хранения бананов", – объясняет Менди.

Бананы выделяют газ этилен из своих стеблей, поэтому накрытие их пищевой пленкой или жестяной фольгой предотвращает попадание этилена в атмосферу.

Если вы извлечете бананы из миски для фруктов, будете хранить их подальше от источников тепла и накроете плодоножки, они останутся свежими на 10 дней или даже на 14 дней дольше обычного.

