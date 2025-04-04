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В Бразилии члены банды подожгли гроб умершего конкурента во время похорон на глазах у шокированных родственников.

Об этом пишет NTK.

Жестокий акт произошел во вторник, 1 апреля.

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Погибший мужчина был убит в стычке с полицией накануне. Он входил в группу из около 10 преступников, которые пытались устроить засаду на банду конкурентов, но были убиты полицией непосредственно перед нападением.

Вооруженные агрессоры, как сообщается, открыли огонь по офицерам, скрываясь с места происшествия. Полиция открыла ответный огонь и смертельно ранила трех членов банды, в том числе мужчину, которого оплакивали на поминках.

По сообщениям, четверо преступников-соперников ворвались на собрание. Они угрожали скорбным и подожгли гроб во время мероприятия в Трайре.

Во время похорон подожгли гроб с телом / © скриншот с видео

Один из подозреваемых получил ожоги лица во время поджога и был госпитализирован. Полиция арестовала 18-летнего парня вместе с тремя подозреваемыми соучастниками в тот же день.

Пока только подростку были предъявлены обвинения в связи с пожаром. Подозреваемому предъявлены обвинения в надругательстве над телом умершего, поджоге, участии в организованной преступности и развращении несовершеннолетнего. Расследование продолжается.

Напомним, судья остался со сломанным пальцем после нападения подозреваемого.