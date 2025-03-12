Банк "похоронил" женщину и оставил ее без денег, паспорта и водительских прав

45-летняя Маситокозе Мойо из Киддерминстера, Великобритания, испытала настоящий шок после того, как банк ошибочно объявил ее мертвой. В подобной ситуации ранее оказалась американка, пришедшая обновлять водительские права, где сообщили, что она мертва.

Как пишет Daily Star, Маситокозе потеряла доступ к своим средствам почти на три недели, ее паспорт и водительские права аннулировали, а кредитная история оказалась под угрозой.

Как банк "похоронил" клиентку

Женщина позвонила в Co-operative Bank, чтобы перевести свой счет в Santander и отменить некоторые платежи. Однако оператор, обрабатывавший запрос, случайно обозначил ее как умершую. Это запустило цепную реакцию: банк сообщил о ее "смерти" всем ее кредиторам, государственным учреждениям и даже страховым компаниям.

Маситокозе начала подозревать, что что-то не так, когда ее кредитная карта Vanquis была отклонена при покупке в Sainsbury's.

"Я вошла в мобильное приложение, позвонила в банк, и они сказали, что получили сообщение о моей смерти. Я была в шоке!" – рассказала она.

Маситокозе Мойо / Фото: SWNS

Все ее кредитные карты были заблокированы, а Co-operative Bank передал кредиторам номер свидетельства о смерти.

Жизнь без документов и доступа к деньгам

Женщина вынуждена занимать деньги у соседей, иногда даже по несколько фунтов, чтобы просто выжить: "Это было унизительно. Представьте: вы работаете, у вас есть деньги, но вы не можете их использовать!".

Кроме того, аннулирование паспорта разрушило ее планы на отпуск в Южную Африку, а водительские права стали недействительными. Поэтому она не могла платить налог на автомобиль и ездила незаконно.

Требование компенсации и судебный иск

Маситокозе говорит, что эта ситуация подорвала ее состояние здоровья, повлекшие стресс и кратковременную потерю памяти. Теперь она требует от Co-operative Bank компенсации в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.

"Я щедрая! Они даже не могут оценить то, через что мне пришлось пройти. Они не предложили никакой компенсации, поэтому я подаю на них в суд".

Маситокозе Мойо / Фото: SWNS

Представитель Co-operative Bank лишь заявил, что банк "извиняется" за причиненные неудобства. Выплатят ли женщине компенсацию – вопрос остается открытым.

Напомним, индийский мужчина, которого правительство несправедливо объявило мертвым, прибег к преступлению, чтобы доказать, что он жив.

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