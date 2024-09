Банкир, чей пес сломал лапу, отсудил 13 тысяч долларов, чтобы вылечить депрессию у любимца

В Великобритании старший банкир, чей джек-рассел-терьер сломал лапу на курсах терапии для тревожных собак, получил выплату в размере более 10 000 фунтов стерлингов (13 тысяч долларов США).

Об этом сообщает The Telegraph.

Собака по кличке Сириус сломал одну из задних лап в октябре в 2023 году во время прохождения курса зоотерапии стоимостью 2 500 фунтов стерлингов, который, как надеялись его владельцы, облегчит его "тревожность и реактивность".

Его владелец, Игит Онкан Сазак, вице-президент Bank of America Merrill Lynch, утверждает, что Сириус выпал из фургона, когда находился на попечении организации Four Paws Walking and Training, расположенной вблизи Бери-Сент-Эдмундс в Саффолке.

Пол Айвз, основатель бизнеса по дрессировке собак, утверждал, что собака "проявляла сильную агрессию и беспокойство" и пыталась укусить дрессировщика, в результате чего "неловко упала и получила травму".

Игит и его жена Бельма Сазак получили 10583 фунтов стерлингов после того, как подали в суд на компанию, чтобы возместить счета ветеринара на сумму 7200 фунтов стерлингов и плату за курс.

Бельма утверждала, что собаке приходилось давать "лекарство от депрессии", поскольку он не мог бегать, восстанавливаясь после травмы.

Судья Эдвин Омореги заявил на прошлой неделе в Центральном окружном суде Лондона: "Господин Сазак отметил в своем исковом заявлении, что он отправил свою собаку на определенные тренировки с ответчиками, и что во время тренировок собака получила травмы, среди которых был спиральный перелом. Перелом был достаточно серьезным, что заставило господина Сазака обратиться за медицинской помощью. В результате этих травм он подал иск в суд на ответчиков... Сначала на оплату счетов ветеринара за лечение Сириуса, а также на оплату тренировок собаки.

Со своей стороны, хозяйка животного назвала их опыт "полным ужасом", утверждая, что Сириус сломал лапу после того, как организация забрала его на дрессировку: "Все это испытание причинило нам значительный эмоциональный стрес и финансовые трудности. Сейчас мы пытаемся вернуть нашу жизнь в нормальное русло и предложить наилучшую возможную поддержку Сириусу.

Также Бельма рассказала о том, что Сириусу в лапу вставили металлическую пластину и девять винтов, а также о том, что собака будет нуждаться в "интенсивном послеоперационном уходе", пока будет "недвижима".

"Мое сердце разрывается, когда я вижу, как он борется с повышенной тревогой и даже нуждается в лекарстве от депрессии, чтобы справиться с его ужасным новым окружением", — отметила она.

Со своей стороны представители организации отметили, что немедленно сообщили владельцев Сириуса после "несчастного случая" и отвели животное к ветеринару.

"Хочу отметить, что мы предложили покрыть медицинские расходы на операцию, рентгеновские снимки, лекарства и последующие встречи, и ждем результатов восьминедельного обследования, чтобы получить окончательный счет, после чего будет произведена оплата", — говорится в ответе компании.

Четвероногий не присутствовал на слушании. Судья Омореги вынес решение о выплате Сазаку 10583 фунтов стерлингов. Но он отметил, что компания все еще может вернуться в суд и подать заявление о "отмене" его приказа, поскольку в суде не было ни одного представителя, который бы представил свою сторону.

"Возможно, это еще не конец дела", – сказал он.

