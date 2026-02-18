Банкир-миллионер систематически не платил за проезд поездом: как его наказали

Купе поезда. Фото иллюстративное / © Укрзализныця

В Британии банкир и миллионер 740 раз проехал поездом без билета, чтобы сэкономить.

Об этом пишет The Times.

Банкир по железной дороге добирался до работы из своего дома в южном Лондоне, стоимость которого составляет около 2,3 миллиона евро. Его руководящий пост в отделе HSBC (один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Британии), вероятно, был хорошо оплачиваемым.

Однако 53-летний Джозеф Моллой не желал платить полную стоимость проезда поездом в офис. Он жульничал, путешествуя без билета месяцами и обманув железнодорожную компанию примерно на 6700 евро. Теперь ему пришлось отвечать за это в суде.

Как сообщили в суде, Моллой воспользовался мошенничеством не менее 740 раз. Как его поймали, не сообщается.

53-летний Моллой признал себя виновным в мошенничестве. Он использовал фальшивые имена и адреса для приобретения карт, на которые загружал свои билеты на поезд в период с октября 2023 по сентябрь 2024 года.

«Он не может объяснить, почему он это сделал», — сказал адвокат банкира. Гансон сказал, что Моллой страдал от стресса из-за проблем со здоровьем и смерти матери. Он сказал, что банкир «имел выдающуюся карьеру, которая сейчас под угрозой». Банкир десять лет проработал на руководящей должности в HSBC Global Asset Management.

Банкир получил десятимесячный условный срок, должен выполнить 80 часов общественных работ и ему запрещено пользоваться железной дорогой в течение одного года.

