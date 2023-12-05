Бар, который был на грани закрытия, прославился скандальной услугой: что предлагают клиентам (фото)

За нее нужно дополнительно платить.

Японский бар подвергся критике за то, что предлагал посетителям достаточно спорную услугу – бить по лицу перед едой.

Об этом пишет nypost.com.

Посетители заведения под названием Shachihoko-ya в Нагое могут платить официанткам, чтобы они дали им пощечину. За цену в 300 японских иен (около 2 долларов США) женщины в кимоно с каменными лицами снова и снова будут давать пощечины клиентам.

Официантки иногда так сильно избивают посетителей, что сбивают их с ног.

Японский бар предлагает скандальную услугу пощечины / Фото: Jam Press

И мужчины, и женщины – как местные жители, так и туристы – настолько наслаждаются пощечинами, что благодарят за жестокое обращение.

Заведение впервые открылось в 2012 году, но находилось под угрозой закрытия пока сотрудники не положили начало этому трюку. В результате бизнес начал преуспевать и даже стал настолько популярным, что для удовлетворения спроса пришлось нанимать больше официанток-женщин.

Японский бар предлагает скандальную услугу пощечины / Фото: Jam Press

Есть только одно условие: официантки должны быть женского пола.

Однако, если клиент хочет попросить конкретную официантку дать ему пощечину, он должен заплатить дополнительную плату в размере 500 иен (3,40 долларов США).

Напомним, девушка случайно проглотила 20-сантиметровую зубную щетку. Она рассказала, как это произошло.

Читайте также: