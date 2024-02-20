Барсук ворвался в дом женщины и устроил разгром – видео последствий его визита

Теперь владелице жилья придется раскошелиться на ремонт.

Барсук ворвался в дом женщины на острове Уайт, Великобритания, и нанес ущерб на тысячи долларов.

Об этом пишет UPI.

Шарлотта Глейзер рассказала, что пришла домой с работы и обнаружила, что ее кухню "обыскали", а в дверях кладовки проделали дыру.

Она пошла следом разрушений вверх по лестнице, где увидела покусанную мебель и вырванные из стен розетки.

Полиция сказала шокированной женщине, что они ничего не могут поделать с диким животным, поэтому она вызвала волонтера. Мужчина обнаружил барсука-нарушителя, прятавшегося в мусорной корзине, опрокинутой в сторону.

Дебошира поймали в клетку и отвезли в дикую природу.

Напомним, как живет и как выглядит самый старый вомбат на планете. Вейну 34 года.

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