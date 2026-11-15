Бассейн, мрамор и выход к океану: Трамп сдает в аренду свое имение во Флориде (фото)

Трамп сдает в аренду имение во Флориде

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В курортном городе Палм-Бич в штате Флорида на одной из топовых улиц выставили на рынок аренды здание 1974 года постройки. За месяц проживания в нем просят 110 тысяч долларов, что в пересчете составляет ориентировочно 5,058 млн гривен. Владельцем этой недвижимости является действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом пишет агент по элитной недвижимости Маргит Брандт.

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Дональд Трамп сдает в аренду элитный особняк возле Мар-а-Лаго

Ранее именно в этом имении жил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Частный дом площадью примерно 380 кв. м пережил реновацию. Здесь воплотили изысканные интерьерные решения. Для декора использовали дорогие породы древесины — в частности, пол выложили красным деревом и украсили помещение мрамором арабескато.

В имении есть четыре спальни, каждая из которых укомплектована индивидуальным санузлом, просторная гостиная, обеденный зал, а также отдельная зона для персонала.

На придомовой территории есть бассейн, а также паркинг на два автомобиля.

Жителям предлагают круглосуточную безопасность в пределах всего комплекса и эксклюзивный выход к океанскому побережью. В объявлении об аренде говорится, что дом полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой и сдается только на год.

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Следовательно, за весь период действия контракта арендатор должен оплатить 1,32 млн долларов, что эквивалентно ориентировочно 60,7 млн гривен.

Журналисты издания NY Post выяснили, что владение по адресу Вудбридж-роуд, 124 записано на семейный холдинг Trump Organization.

По информации медиа, в этих стенах Джей Ди Вэнс вместе с семьей жил во время транзита власти накануне инаугурации Дональда Трампа на второй президентский срок.

Источники журналистов также добавили, что это здание использовалось для гостей Трампа.

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«Он использовался как один из гостевых домов президента, и его часто посещали высокопоставленные должностные лица администрации, родственники и друзья первой семьи», — сообщили журналистам.

Приятной привилегией для нового жителя станет шанс получить членство в закрытом клубе Mar-a-Lago, но для этого кандидатуру арендатора сначала должно согласовать руководство заведения.

Дональд Трамп: последние новости

Напомним, по информации Clash Report, президент США Дональд Трамп во время интервью для телепрограммы 60 Minutes в Белом доме ответил на вопрос ведущего Росса Даутхата о том, считает ли он, что после смерти попадет в рай. Глава Белого дома лаконично отреагировал на это словами: «Надеюсь, что да. Я не хочу в ад».

Журналисты подчеркивают, что президент США не в первый раз комментирует вопрос жизни после смерти, обычно делая это с иронией или осторожностью. В частности, ранее в эфире Fox & Friends он заявлял о желании попытаться попасть в рай, а в прошлом году выражал сомнения в собственных шансах на это, увязав спасение своей души со способностью достичь мирного соглашения по Украине.

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