Байден заявил, что соцсети "убивают людей": Facebook возмутили высказывания президента США

Соцсеть не желает помешать целью президента Байдена вакцинировать в июле 70% населения США.

Президент США Джо Байден заявил, что платформы социальных сетей, в частности Facebook, "убивают людей". По словам Байдена, они допускают размещение дезинформации о вакцинации на своих страницах.

Как будет защищаться социальная сеть после таких обвинений американского президента, рассказали в Сніданку з 1+1.

"Они убивают людей. Послушайте, единственная пандемия, которая является, среди невакцинированных", — так Джо Байден ответил на вопросы журналистов о роли соцсетей в распространении ложной информации о вакцинации и пандемии.

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Американский лидер вспомнил и популярную соцсеть в мире — Facebook. Зато там такие обвинения президента возражают: "В то время, когда в Америке растет число случаев COVID-19, администрация Байдена решила обвинить несколько американских компаний в социальных сетях. Количество вакцинированных среди пользователей Facebook в США выросла. Эти факты противоречат словам администрации".

Представители Facebook опубликовали исследование. На нем видно: 85% пользователей Facebook в США были или хотят быть привитыми. Соцсеть не желает помешать цели президента Байдена вакцинировать в июле 70% населения США. "С момента начала пандемии более двух миллиардов людей обращались достоверную информацию о COVID-19 и вакцины в Facebook. Когда мы видим дезинформацию о вакцины против COVID-19, мы принимаем меры против нее", — говорится в заявлении.

К слову, до начала пандемии в Facebook удалили более 18 млн примеров дезинформации о COVID-19, а также опровергли более 167 млн единиц контента. Как отреагирует Байден на аргументы представителей соцсети, пока неизвестно.

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