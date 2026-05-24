Байкер шокировал трюками с гробом в честь умершего друга — видео

В Сети набирает популярность видео из Нигерии, на котором мотоциклист выполняет рискованные трюки с деревянным гробом, закрепленным на заднем сиденье байка.

Об этом пишет Need To Know.

На кадрах видно, как мужчина двигается между полосами оживленной автомагистрали, маневрируя на высокой скорости. Позади мотоцикла был привязан гроб, на котором он пытался удержать равновесие во время выполнения трюков.

Очевидцы утверждают, что байкер проехал несколько километров без шлема и защитного снаряжения, создавая опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения.

По предварительным данным, таким способом мужчина решил почтить память своего умершего друга.

Инцидент произошел на одной из главных дорог города Уйо в Нигерии. Местные жители отмечают, что в последнее время подобные трюки во время похоронных процессий становятся все более распространенными и вызывают беспокойство из-за риска аварий.

Пользователи сети активно обсуждали увиденное и шутили по поводу ситуации.

Один из местных жителей написал: «Это сообразительно: если с ним произойдет несчастный случай, его можно будет сразу положить в гроб».

Другой комментатор добавил: «Пусть усопший покоится с миром, это же труп, он напуган!».

Еще один пользователь отметил: «Даже в фильме «Миссия невыполнима» таких трюков не делают!».

Сначала многие предположили, что видео могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Однако местные дорожные службы подтвердили, что инцидент оказался реальным.

Полиция уже начала официальное расследование и пытается установить личность мотоциклиста.

