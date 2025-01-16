Беби-бум возле Вернадского: в Антарктиде вылупляются малыши мартынов (фото)

На станции "Академик Вернадский" продолжается бэби-бум не только среди пингвинов, но и среди других птиц. Так, на острове Галиндез подрастают дети доминиканских мартинов.

Об этом сообщил Национальный Антарктический научный центр.

"На острове Галиндез, где расположен Вернадский, сейчас подрастают четверо птенцов. Также ожидается пополнение в двух пар мартинов, гнезда которых расположены возле самой станции", — сообщил биолог 29-й УАЭ Сергей Ермоленко.

Птенцы мартинов / Фото: Національний антарктичний центр

Птенцы мартинов / Фото: Національний антарктичний центр

Мартыны обычно откладывают 2-3 яйца в неглубоких гнездах из травы и перьев. Яйца и малыши имеют темные пятнышки на коже, в том числе на голове птенцов.

Яйца мартынов / Фото: Національний антарктичний центр

Птенцы мартинов / Фото: Національний антарктичний центр

Птенцы мартинов / Фото: Національний антарктичний центр

В целом же мартынята покрыты густым шелковистым пухом серо-коричневого цвета. Во время оперения на некоторых участках тела, в частности крыльях, появляются перья с темными ромбовидными пятнами со светлой окантовкой. А взрослые птицы имеют черно-белый цвет, с серым на крыльях", — говорится в сообщении.

В первые дни малыши остаются в гнезде, а затем, скрываясь среди камней и держась рядом, покидают его. Они быстро растут и через месяц достигают размера родителей. Родители кормят малышей по очереди, принося пищу, преимущественно моллюсков и морских ежей, из океана.

"Мартынов называют главными садовниками Антарктиды, ведь для постройки гнезд они используют ключевые виды местных растений. Птицы целенаправленно собирают их и переносят на значительные расстояния, таким образом распространяя", — говорится в сообщении.

Напомним, ученые разрабатывают искусственную матку для "возрождения" сумчатых волков.

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