Бедняк притворился бизнесменом и обманул 40 женщин на миллионы: что он придумал

Мужчина из бедной сельской семьи в Китае, выдававший себя за богатого бизнесмена, арендуя роскошные автомобили, был арестован на 13 лет после того, как обманул 40 женщин на общую сумму в два миллиона юаней (280 000 долларов США).

Об этом пишет SCMP.

Мошенничество было раскрыто после того, как мужчина по фамилии Гу был избит в юго-западной провинции Сычуань в феврале в прошлом году человеком, обвинившим его в романе с женой, сообщает Red Star News.

Полиция обнаружила, что жена перевела большую сумму денег на банковский счет Гу. Несколько других женщин также сообщили полиции, что он обманул их на деньги.

Следователи обнаружили, что Гу сфальсифицировал свою личность, встречался с несколькими женщинами одновременно, используя сложные навыки "тайм-менеджмента", и обманом заставил женщин одолжить ему деньги.

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Предполагается, что, по меньшей мере, 40 женщин попали на эту аферу, а общая сумма дела составила два миллиона юаней, сообщила полиция провинции Сычуань.

33-летний Гу родился в маленькой деревне на востоке провинции Цзянсу и покинул начальную школу во втором классе. Позже он женился, но развелся много лет назад, говорится в сообщении.

Его тщательно продуманная афера заключалась в том, чтобы выдать себя за руководителя строительной компании, арендовать роскошные автомобили на заемные деньги, получить поддельные свидетельства собственности и даже нанять шофера, чтобы возить его по городу.

Эта установка привлекла с сайтов знакомств множество одиноких женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Он просил их одолжить ему денег, утверждая, что его компания, которой на самом деле не существует, имела временные проблемы с денежными потоками или что он только что сделал инвестиции.

Женщины были убеждены, что он богат из-за его экстравагантного образа жизни, финансируемого за счет денег, которые он брал у других женщин.

В 2022-м Гу покинул Цзянсу после того, как некоторые из его подруг заподозрили его, когда он не вернул им деньги.

Он переехал в провинцию Сычуань на юго-западе страны, где рассказал людям, что является руководителем строительной компании Цзянсу и владеет несколькими объектами недвижимости и автомобилями. Он сказал, что разведен и надеется найти жену.

Чтобы привлечь женщин, Гу пообещал покупать им дома и машины. Он также предложил встретиться с их родителями, чтобы доказать, что он искренний в своих отношениях.

В январе суд округа Тунцзян провинции Сычуань приговорил Гу к 13 годам заключения и оштрафовал его на 200 000 юаней (28 000 долларов США) за мошенничество.

Напомним, ветеран 20 лет притворялся прикованным к колесному креслу и получил от государства более $660 000. Его разоблачили в конце декабря.

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