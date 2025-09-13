- Дата публикации
Бегал каждый день в течение 100 дней: как челлендж изменил тело музыканта
Ежедневная миля в течение 100 дней изменила тело и выносливость инфлюенсера. Он поделился опытом в соцсетях.
Певец и автор песен из Техаса Зак Теландер решил пройти необычный вызов — пробегать одну милю (1,6 км) ежедневно в течение 100 дней. Челлендж начался 1 июня, вскоре после рождения его дочери, когда мужчина осознал, что у него будет меньше времени для длительных тренировок.
Об этом сообщило издание Dailymail.
Сперва он поставил простую цель: преодолеть милю за 10 минут и с каждым днем сокращать время на 10 секунд. Уже с первой попытки Теландер пробежал дистанцию за 9 минут и 43 секунды. В течение следующих недель бег стал для него главной физической нагрузкой, постепенно вытеснив занятия тяжелой атлетикой.
Мужчина признается, что было немало дней, когда мотивации не хватало. Однако он не позволил себе пропустить ни одного забега.
«Были точно дни, когда мне не хотелось бежать. И одно, что я постоянно повторял себе, это: „Ты же знаешь, что не бегал“. Я мог сказать что-то вроде: „Никто не узнает, если я не провел здесь один день — я все равно мог бы сказать, что провел серию“», — отметил мужчина.
Через 100 дней испытание завершилось, а его результаты он показал в своем Instagram перед 200 тысячами подписчиков. На видео «до» и «после» видны изменения в физической форме: тело стало более подтянутым и рельефным. По словам Теландера, выносливость возросла, а восстановление после нагрузок стало значительно быстрее.
Несмотря на опыт в бодибилдинге, он признает, что бег стал его приоритетом. Тренировки в спортзале отошли на второй план, ведь после интенсивных пробежек сил на тяжелую атлетику просто не оставалось.
Блогер планирует и в дальнейшем бегать, чтобы улучшать скорость, дистанцию и время восстановления.
«После 100 дней я чувствую себя прекрасно и буду продолжать, потому что я так упорно работал, чтобы получить эту способность. Когда я начинал, я не мог бегать в таком темпе, в котором бегу сейчас, дольше, чем полторы или две мили, а теперь я чувствую, что могу продолжать и продолжать. И было бы жаль, если бы я просто решил, что с меня все закончено, и потерял эту способность. Поэтому я не знаю, как долго еще смогу это делать, но не думаю, что это прекратится в ближайшее время», — добавил Теландер.
Врачи напоминают, что регулярные кардионагрузки, в частности бег, положительно влияют на работу сердца и легких, помогают контролировать вес и даже улучшают психическое здоровье. В то же время кратковременные интенсивные челленджи могут создавать риски перегрузки организма, поэтому важно не забывать о балансе между тренировками и отдыхом.
