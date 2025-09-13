Бегал каждый день в течение 100 дней: как челлендж изменил тело музыканта

Биг / © unsplash.com

Певец и автор песен из Техаса Зак Теландер решил пройти необычный вызов — пробегать одну милю (1,6 км) ежедневно в течение 100 дней. Челлендж начался 1 июня, вскоре после рождения его дочери, когда мужчина осознал, что у него будет меньше времени для длительных тренировок.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Сперва он поставил простую цель: преодолеть милю за 10 минут и с каждым днем сокращать время на 10 секунд. Уже с первой попытки Теландер пробежал дистанцию за 9 минут и 43 секунды. В течение следующих недель бег стал для него главной физической нагрузкой, постепенно вытеснив занятия тяжелой атлетикой.

Тело мужчины «до» челленджа. Фото: zack_telander/Instagram

Мужчина признается, что было немало дней, когда мотивации не хватало. Однако он не позволил себе пропустить ни одного забега.

«Были точно дни, когда мне не хотелось бежать. И одно, что я постоянно повторял себе, это: „Ты же знаешь, что не бегал“. Я мог сказать что-то вроде: „Никто не узнает, если я не провел здесь один день — я все равно мог бы сказать, что провел серию“», — отметил мужчина.

Через 100 дней испытание завершилось, а его результаты он показал в своем Instagram перед 200 тысячами подписчиков. На видео «до» и «после» видны изменения в физической форме: тело стало более подтянутым и рельефным. По словам Теландера, выносливость возросла, а восстановление после нагрузок стало значительно быстрее.

Тело мужчины «после» челленджа. Фото: zack_telander/Instagram

Несмотря на опыт в бодибилдинге, он признает, что бег стал его приоритетом. Тренировки в спортзале отошли на второй план, ведь после интенсивных пробежек сил на тяжелую атлетику просто не оставалось.

Блогер планирует и в дальнейшем бегать, чтобы улучшать скорость, дистанцию и время восстановления.

«После 100 дней я чувствую себя прекрасно и буду продолжать, потому что я так упорно работал, чтобы получить эту способность. Когда я начинал, я не мог бегать в таком темпе, в котором бегу сейчас, дольше, чем полторы или две мили, а теперь я чувствую, что могу продолжать и продолжать. И было бы жаль, если бы я просто решил, что с меня все закончено, и потерял эту способность. Поэтому я не знаю, как долго еще смогу это делать, но не думаю, что это прекратится в ближайшее время», — добавил Теландер.

Врачи напоминают, что регулярные кардионагрузки, в частности бег, положительно влияют на работу сердца и легких, помогают контролировать вес и даже улучшают психическое здоровье. В то же время кратковременные интенсивные челленджи могут создавать риски перегрузки организма, поэтому важно не забывать о балансе между тренировками и отдыхом.

