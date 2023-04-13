Бегемот трижды проглотил по пояс: мужчина шокировал, как пережил один из самых сильных в мире укусов

Опытный гид сафари Пол Темплер рассказал, как годы опыта не смогли уберечь его от пасти бегемота, укус которого один из самых мощных среди животных.

Он вспомнил жуткий инцидент, который произошел в 1996 году во время тура по Зимбабве, передает CNN Travel. Так, его трижды подряд проглотил по пояс огромный бегемот.

Тогда Пол, которому было 28 лет, руководил сафари на каноэ по реке Замбези: "Мне очень нравился этот участок реки. Это была область, которую я знаю, как свои пять пальцев".

В туре участвовали шесть человек вместе с тремя гидами-учениками, разделенными на три трехместных каноэ и одноместный каяк. Они были удивлены, обнаружив примерно десяток бегемотов – обычно их не видели на реке Замбези.

Фото: Getty Images

План команды заключался в том, чтобы обойти животных, но все пошло не так. Его каноэ было впереди, а остальные отстали.

"Вдруг раздается сильный стук и я вижу, как каноэ, как и его задняя часть катапультируется в воздух. И Эванс, гид, который был в задней части каноэ, выпал с лодки", — вспомнил Темплер.

Они доставили туристов в безопасное место и вернулись за Эвансом, но потом и у Темплера что-то пошло не так. Он сказал, что видел торпедообразную волну, направлявшуюся в его сторону, и знал, что это либо бегемот, либо большой крокодил.

Темплер объяснил: "Я ударил по воде, и, как и предполагалось, торпедная волна остановилась". Однако этого было мало. "Случилось так быстро, что я ничего не заметил", — добавил он.

Фото: dailystar.co.uk

Он сказал, что все потемнело и стало "странно тихо", пока он пытался понять, что произошло.

"Я чувствовал воду ниже пояса. Я чувствовал, что промок в реке. Начиная от моей талии, все было иначе. Мне было тепло, и она не была мокрой, как река, но и не была сухой. И это было просто невероятное давление на поясницу. Я пытался передвигаться, но не мог. Я понял, что оказался по пояс в горле бегемота", — вспомнил он.

Но ему повезло. Мужчина застрял так глубоко в горле животного, что, видимо, ему было дискомфортно, поскольку выплюнуло гида.

"Поэтому я вынырнул на поверхность, вдохнул свежий воздух и столкнулся лицом к лицу с Эвансом, гидом, которого пытался спасти. И я сказал: "Мы должны выбраться отсюда!" – поделился Пол.

Эвансу все еще нужна была помощь, поэтому он поплыл к нему, но снова оказался в пасти животного: "Бум! Меня ударили снизу. Итак, я снова по пояс в горле бегемота. Но на этот раз мои ноги в ловушке, но мои руки свободны" .

Фото: dailystar.co.uk

Бегемот снова выплюнул его, но продолжал атаковать. В третий раз мужчина оказался боком в глотке животного, когда оно пыталось разорвать его на части.

"Для меня, к счастью, все происходило в замедленной съемке. Поэтому, когда он шел под воду, я задерживал дыхание", — сказал он.

Его спас один из гидов, Мак.

"Проявляя невероятную храбрость, рискуя своей жизнью, чтобы спасти мою, он тянул свою лодку ко мне. Мак затащил меня в относительную безопасность", — вспоминал он.

Пол был тяжело ранен, с проколотыми легкими и дырами в разных частях тела. В результате нападения он потерял левую руку. К сожалению, Эванс утонул.

Фото: dailystar.co.uk

Обсуждая, как пережить нападение, он добавил: "Обычно, если бегемот собирается напасть, вы увидите, как он приближается задолго к этому. Будет большая волна. Надо ударить по воде. Если вы находитесь в каноэ и бегемот сбивает вас в воду, отойдите от каноэ. Бегемот стремится к этой большой форме, отводя ее со своей территории".

Он сказал пытаться не паниковать, когда животное потянет под воду, и не забывать дышать, если оказываетесь на поверхности.

Тем не менее, гид по-прежнему рекомендует туристам сафари: "Мой главный совет: обязательно идите и сделайте это. Но отправляйтесь с кем-то, кто знает, что делать".

Напомним, недавно пропавшая без вести женщина удивительным образом была найдена живой в своем джипе, который затонул в озере глубоко под воду. Стало известно, как ее нашли и спасли.

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