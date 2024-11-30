Беглец пожаловался на копов, которые использовали его "похмельное" фото — он дал новое и был пойман

Тщеславный беглец, жаловавшийся на копов, что они использовали безобразную фотографию, предоставил свежий снимок – и был пойман.

Об этом пишет Daily Star.

43-летний Джордж Виттакер был объявлен в розыск за нарушение лицензии после того, как он был заключен за кражу сокровищ викингов стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов (158 млн грн). Он возмутился после того, как полиция опубликовала в Facebook призыв найти его, заявив, что они должны были использовать "лучшее фото, потому что на этом он был с похмелья".

Он бросил вызов полиции, почему они использовали такое некрасивое фото после "трехдневного запоя". Он разместил кадр, где предстал улыбающимся с загорелым лицом в солнцезащитных очках, которую подхватила местная газета.

Но через несколько недель Виттакера, называвшего себя Джорджем Черной Бородой и Джорджем Пауеллом, схватила полиция. Виттакер раскопал монеты, ювелирные украшения и слитки серебра, датируемые 1100 годами, но не задекларировав находку и отказался отдать добычу викингов.

Об этом говорится в заявлении полиции Гвента: "Мы обращаемся за информацией о местонахождении 43-летнего Джорджа Виттакера, также известного как Джордж Пауелл, нарушивший условия своей лицензии".

Виттакер, используя имя Джорджа Денниса Черной Бороды в Facebook, заявил, что ему не нравится фотография, использованная в обращении – мол, снимок был сделан, когда он был с похмелья.

Джордж Виттакер / Фото: WALES NEWS SERVICE

Он был осужден Королевским судом Вустера за кражу, сговор в целях сокрытия преступного имущества и сговор в целях конвертации преступного имущества.

Но Виттакер продолжал обжаловать свой приговор, говоря: "Я был осужден в 2019 году за то, что нашел клад на поле, на котором имел разрешение находиться. Суд признал меня виновным, и я получил шесть с половиной лет заключения. Насильники не получают даже около такого срока, а то, что я сделал, не было преступлением, потому что, как вы знаете, никто не заявил о нем потерю или воровство, хотя сокровища пролежали в земле 1500 лет. Мне посчастливилось найти их и задекларировать, но сплетни и коррупция отправили меня в тюрьму, подальше от моих детей, семьи и друзей. Я ни от чего не убегаю, и, очевидно, меня отзывают обратно в тюрьму за то, что я пропустил встречу, которой я не заслуживаю, особенно после того, как отбыл большой срок за "неслыханное так называемое" преступление. Я заплатил за то, чего не совершал, и за большой срок заключения. Наркоторговцы, насильники и другие лица, разрушающие жизнь, никогда не получают такой срок. Я не совершил ни одного преступления с тех пор, как отбыл наказание и вышел на свободу. Я ничего не украл тогда и ничего не украл сейчас".

Джордж Виттакер / Фото: WALES NEWS SERVICE

Коронный суд Вустера обязал его вернуть 601250 фунтов стерлингов (31 млн грн) в 2022 году на слушании о доходах от преступлений, но он никогда никому не рассказывал, что он сделал с монетами.

Он сказал: "Место находки до сих пор остается тайной. Только я знаю эту информацию из всех людей на планете".

Полиция Гвента сообщила, что Виттакера арестовали в Эдинбурге и содержат под стражей.

Напомним, ранее преступник попросил полицию прекратить упоминать об облысении в объявлениях о розыске. После дня рождения он также просил изменить его возраст.

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