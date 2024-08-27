Беларусь стянула войска к границе с Украиной: экстрасенс ответила, будет ли новое наступление

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о том, будет ли наступление на Украину с территории Беларуси.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Яну Пасынкову спросили, для чего Беларусь стянула войска к границе с Украиной, на что она ответила, что наступления на наше государство не будет.

"Есть две новости для нас. Одна неплохая, другая — этакая. Плохая — они будут травить наших людей. Как это возможно — не знаю. Другая — они не будут нападать, они будут обороняться. Они будут строить какие-то оборонительные сооружения", — сказала она.

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