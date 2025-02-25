Белая женщина родила чужого темнокожего ребенка: как это произошло

Американка подала в суд в клинику репродуктивного здоровья после того, как ошибка сделала ее невольной суррогатной матерью, которая выносила, а впоследствии родила ребенка другой пары, и была вынуждена отказаться от опеки над ней.

Об этом пишет Oddity Central.

День, когда Кристена Мюррей узнала, что забеременела после ЭКО в клинике репродуктивного здоровья Coastal Fertility в мае в 2023 году, был одним из самых счастливых в ее жизни, но это счастье вскоре изменилось ужасом, когда она родила в декабре в том же году.

Несмотря на то, что она белая и выбрала белого донора спермы, Кристена родила темнокожего мальчика. Она не позволила семье и друзьям увидеть ребенка, а в январе в прошлом году тест ДНК подтвердил, что она и ребенок не являются генетически родственными. Мюррей сообщила клинику ЭКО об ужасной неразберихе, но решила оставить ребенка и даже воспитывала его несколько месяцев, пока биологические родители не подали заявление на опекунство.

"Выносить ребенка, влюбиться в него, родить его, построить уникальную связь между матерью и ребенком – и все это для того, чтобы его забрали. Я никогда не смогу полностью оправиться от этого", — сказала разбитая горем Кристена в своем заявлении.

Женщина добровольно отказалась от опеки над ребенком, которого она носила в своем лоне, после того как ее юридическая команда сообщила, что у нее нет никаких шансов получить опеку. Сейчас мальчик живет с биологическими родителями в другом штате под другим именем.

"Я была счастлива. Я была мамой. Он был красив и совершенен, но также было очевидно, что что-то было не так", — сказала Мюррей во время пресс-конференции, на которой было объявлено о ее судебном иске против Coastal Fertility Clinic. "Мой ребенок генетически не мой – в нем нет моей крови, нет моих глаз, но он есть и всегда будет моим сыном".

Адвокат Кристены подчеркнул шок, который она испытала, когда впервые увидела ребенка. В то время как она, белая женщина, выбравшая донора спермы с похожей внешностью, малыш оказался афроамериканцем.

Клиника репродуктивной медицины признала ошибку, но утверждает, что это был "единичный случай, который не затронул других пациентов", добавив, что она ввела дополнительные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что подобные вещи не повторятся снова.

Напомним, в животе новорожденного ребенка обнаружили близнецов. Очень редкое состояние случается только в одном случае на 500 000 родов.

Читайте также: