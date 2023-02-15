Белый медведь посреди улицы убил мать и ребенка: ученые объяснили, почему так произошло

Ученые считают, что медведи могут чаще нападать на людей из-за изменения климата.

В США на Аляске прямо посреди улицы в городе белый медведь напал на женщину и ребенка. Очевидцы пытались спасти людей, однако тогда животное бросилось и на людей. Ученые считают, что нападение произошло из-за физического состояния самца.

Об этом говорится в пояснении Live Science.

Медведь напал на мать и сына в прибрежном городе Уэльс 17 января 2023 года. Они вышли из школы, когда посреди улицы на них напал белый медведь. Из-за сильной вьюги женщина не заметила животного вовремя, что привело к трагедии. Люди пытались спасти мать и сына, но тогда животное набросилось и на очевидцев. Впоследствии медведя застрелил местный житель, однако мать и сын были уже мертвы.

Ученые отмечают, что белые медведи очень редко нападают на людей, поэтому они решили установить, почему животное атаковало мать и ребенка.

Ученые выяснили, что самец не был болен бешенством, однако причиной нападения, вероятно, были пол и состояние медведя.

В исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Wildlife Society Bulletin, ученые исследовали, что "взрослые самцы белых медведей, подвергшихся пищевому стрессу, вероятнее всего, представляют угрозу для безопасности людей".

Ученые отмечают, что причиной нападения медведя могли стать также изменение климата.

"Потеря морского льда приводит к тому, что белые медведи имеют меньший доступ к своей основной добыче – например, тюленям. Это значит, что они все чаще могут быть в плохом состоянии, особенно когда встречаются на суше", – говорит Линдси Мангипан из Программы хранения полярных медведей Службы рыбного хозяйства США на Аляске.

Ученая добавляет, что из-за климатических изменений, вызванных деятельностью людей, атаки медведей могут быть более частыми.

Напомним, в Соединенных Штатах белый медведь убил женщину и мальчика в отдаленном селе штата Аляска.

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