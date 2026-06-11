Белый ромб на синем фоне: что означает новый дорожный знак

Белый ромб на синем фоне — что означает / © Фото из открытых источников

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Он сообщает, что определенная полоса движения предназначена только для отдельных категорий транспортных средств или автомобилей с несколькими пассажирами. Нарушение этого требования может привести к значительному штрафу.

Такой знак уже активно используется во Франции, Испании и некоторых других странах, где он помогает уменьшить пробки и поощряет совместное использование автомобилей.

Где используется знак с ромбом на синем фоне

Новый дорожный знак синий ромб чаще всего устанавливают на автомагистралях, многополосных дорогах и на въездах в большие города.

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Его главное предназначение — выделить отдельную полосу для транспортных средств, отвечающих определенным условиям. Чаще всего это:

автомобили, в которых находятся два или более человек;

автобусы общественного транспорта;

такси;

электромобили (в некоторых странах);

транспорт экстренных служб.

Благодаря такому решению дороги становятся менее загруженными, а время в пути сокращается для тех, кто пользуется совместными поездками.

Правила движения под этим знаком: кто имеет право ездить

Знак совместного использования дороги означает, что полосой могут использовать только определенные категории транспорта.

В большинстве случаев разрешено движение:

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автомобилям с двумя или более пассажирами;

автобусом;

такси;

транспортным средствам экстренных служб.

В некоторых странах знак для автобусов и велосипедистов может применяться на отдельных участках дорог. В таком случае велосипедисты имеют право двигаться по специально выделенной полосе наравне с общественным транспортом. В то же время, конкретные правила могут отличаться в зависимости от законодательства страны и дополнительных информационных табличек.

Если автомобиль перевозит только водителя и не входит в разрешенную категорию, въезд на такую полосу запрещен.

Штраф за нарушение: Украина и Европа

Многих водителей интересует, какой предусмотрен штраф за знак ромб синий фон.

В Украине

По состоянию на сегодняшний день такой дорожный знак официально не входит в Правил дорожного движения Украины. Соответственно, отдельного штрафа за его нарушение не существует.

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В Европе

В странах, где знак используется официально, наказание может быть достаточно строгим.

Например:

во Франции за незаконное движение по специальной полосе предусмотрен штраф 135 евро;

в Испании возбуждение может стоить водителю около 200 евро.

Контроль осуществляется не только полицейскими, но и автоматическими камерами, определяющими количество людей в салоне автомобиля.

Похожие знаки: как не перепутать

Белый ромб на синем фоне легко спутать с другими информационными знаками.

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Основные отличия:

белый ромб на синем фоне — обозначает полосу для совместного использования автомобилей или специальных категорий транспорта;

синий знак с автобусом — разрешает движение только общественному транспорту;

синий знак с велосипедом означает велосипедную дорожку или полосу;

знаки со стрелками и символами транспорта могут уточнять, кому разрешено пользоваться конкретной полосой.

Поэтому перед выездом за границу следует ознакомиться с местными правилами дорожного движения во избежание неприятных ситуаций.

FAQ

Действует ли белый ромб на синем фоне в Украине?

Нет. Пока такого знака нет в официальных Правилах дорожного движения Украины, поэтому отдельные требования к нему для украинских водителей не установлены.

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Можно ли ехать на легковом автомобиле под этим знаком?

Да, но только если автомобиль отвечает требованиям страны, где установлен знак. Обычно в салоне должно быть не менее двух человек или транспортное средство должно относиться к разрешенной категории.

Где наиболее часто встречается этот знак?

Наиболее распространён он во Франции, Испании и других европейских странах, где используются полосы для совместных поездок (carpool lanes) и приоритетного движения общественного транспорта.

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