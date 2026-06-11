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Белый ромб на синем фоне: что означает новый дорожный знак
Если во время путешествия по Европе вы заметили белый ромб на синем фоне, дорожный знак не стоит игнорировать.
Он сообщает, что определенная полоса движения предназначена только для отдельных категорий транспортных средств или автомобилей с несколькими пассажирами. Нарушение этого требования может привести к значительному штрафу.
Такой знак уже активно используется во Франции, Испании и некоторых других странах, где он помогает уменьшить пробки и поощряет совместное использование автомобилей.
Где используется знак с ромбом на синем фоне
Новый дорожный знак синий ромб чаще всего устанавливают на автомагистралях, многополосных дорогах и на въездах в большие города.
Его главное предназначение — выделить отдельную полосу для транспортных средств, отвечающих определенным условиям. Чаще всего это:
автомобили, в которых находятся два или более человек;
автобусы общественного транспорта;
такси;
электромобили (в некоторых странах);
транспорт экстренных служб.
Благодаря такому решению дороги становятся менее загруженными, а время в пути сокращается для тех, кто пользуется совместными поездками.
Правила движения под этим знаком: кто имеет право ездить
Знак совместного использования дороги означает, что полосой могут использовать только определенные категории транспорта.
В большинстве случаев разрешено движение:
автомобилям с двумя или более пассажирами;
автобусом;
такси;
транспортным средствам экстренных служб.
В некоторых странах знак для автобусов и велосипедистов может применяться на отдельных участках дорог. В таком случае велосипедисты имеют право двигаться по специально выделенной полосе наравне с общественным транспортом. В то же время, конкретные правила могут отличаться в зависимости от законодательства страны и дополнительных информационных табличек.
Если автомобиль перевозит только водителя и не входит в разрешенную категорию, въезд на такую полосу запрещен.
Штраф за нарушение: Украина и Европа
Многих водителей интересует, какой предусмотрен штраф за знак ромб синий фон.
В Украине
По состоянию на сегодняшний день такой дорожный знак официально не входит в Правил дорожного движения Украины. Соответственно, отдельного штрафа за его нарушение не существует.
В Европе
В странах, где знак используется официально, наказание может быть достаточно строгим.
Например:
во Франции за незаконное движение по специальной полосе предусмотрен штраф 135 евро;
в Испании возбуждение может стоить водителю около 200 евро.
Контроль осуществляется не только полицейскими, но и автоматическими камерами, определяющими количество людей в салоне автомобиля.
Похожие знаки: как не перепутать
Белый ромб на синем фоне легко спутать с другими информационными знаками.
Основные отличия:
белый ромб на синем фоне — обозначает полосу для совместного использования автомобилей или специальных категорий транспорта;
синий знак с автобусом — разрешает движение только общественному транспорту;
синий знак с велосипедом означает велосипедную дорожку или полосу;
знаки со стрелками и символами транспорта могут уточнять, кому разрешено пользоваться конкретной полосой.
Поэтому перед выездом за границу следует ознакомиться с местными правилами дорожного движения во избежание неприятных ситуаций.
FAQ
Действует ли белый ромб на синем фоне в Украине?
Нет. Пока такого знака нет в официальных Правилах дорожного движения Украины, поэтому отдельные требования к нему для украинских водителей не установлены.
Можно ли ехать на легковом автомобиле под этим знаком?
Да, но только если автомобиль отвечает требованиям страны, где установлен знак. Обычно в салоне должно быть не менее двух человек или транспортное средство должно относиться к разрешенной категории.
Где наиболее часто встречается этот знак?
Наиболее распространён он во Франции, Испании и других европейских странах, где используются полосы для совместных поездок (carpool lanes) и приоритетного движения общественного транспорта.