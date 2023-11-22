Бэнкси рассекретил свое имя в потерянном интервью 20-летней давности: как зовут художника

После десятилетий спекуляций стало известно имя неуловимого уличного художника с псевдонимом Бэнкси.

Об этом сообщает BBC.

Имя было подтверждено в потерянном и недавно повторно опубликованном интервью 2003 года.

В программе "История Бэнкси" на BBC Radio 4 британский художник обсуждал свою выставку. Во время беседы бывший корреспондент BBC по искусству Найджел Ренч спросил, может ли он использовать настоящее имя Бэнкси.

Короткий разговор звучал так: "Это Роберт Бэнкс?" – спросил Найджел. "Это Робби", – ответил художник. "Робби. Хорошо. Робби", – отметил журналист.

Бэнкси / Фото: CNN/Steve Lazarides

Этот фрагмент не вошел в эфирный выпуск. Впрочем, недавно Найджел переслушал разговор и обнародовал полную версию.

Когда Бенкси спросили, есть ли граффити вандализмом, он ответил: "Да. Это незаконно! Полицейские в прошлом говорили, что им это нравится, но... Я просто думаю, что это мое право пойти и разрисовать это. И все равно кто-то другой имеет право пойти и закрасить это, если оно ему не нравится, понимаете? На самом деле с ведром белой краски не нужно много времени, чтобы закрасить что-нибудь. Ты относишься к городу как к большой игровой площадке, понимаешь? Здесь можно бездельничать, понимаешь?".

Бэнкси / Фото: CNN/Steve Lazarides

Тайна личности Бэнкси продолжается. Поговаривают, что художник – музыкант Massive Attack Роберт Дель Ная. Еще одним потенциальным кандидатом является Робин Ганнингем, родившийся 28 июля в 1973 году в Йейте. Эту теорию подтвердили в 2016 году ученые из Лондонского университета королевы Марии.

Заметим, Бенкси также оставил свои работы в Украине, в частности, в Киеве, Ирпене и Бородянке. Художник рисовал на пострадавших от российских бомбардировок. Он лично подтвердил авторство семи стенописей.

Мурал Бэнкси в Украине / Фото: theartnewspaper.com

В Гостомеле, например, изобразил женщину в огнетушителе, но красовалась она недолго. Картину со стены срезали, злоумышленников задержали, дело передали в суд. Граффити теперь под надежной охраной.

Напомним, на аукцион выложили 11 писем Наполеона. В письмах он рассказывал об уничтоженной огнем Москве и забитых подвалах спиртным.

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