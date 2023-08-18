Беременная озадачила изнурительной тренировкой за несколько часов до родов - видео

Вскоре она во второй раз стала мамой.
Бразильская пожарная шокировала Сеть изнурительной тренировкой на 40 неделе беременности.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
34-летняя Габриэла Андраде родила второго ребенка только через несколько часов после интенсивного занятия в тренажерном зале.
Женщина, работающая в пожарной части Эспирито-Санто, объяснила, что страдала "абсурдной обеспокоенностью". Поэтому, чтобы избавиться от некоторых стрессовых эмоций, она делала серию быстрых приседаний и подтягиваний на перекладине.
Также она даже отжималась от пола, несмотря на то, что ее большой живот касался пола.
@tranthanhbich1971
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Впрочем, ее тренировка разделила зрителей на два лагеря: одни говорили, что она вдохновляет, а другие не были уверены, что это безопасно.
- Ты вдохновляешь всех нас. Прекрасная!
- Вау! Я также во время беременности намерена продолжить тренировку
- Будь осторожна
- Не нужно так тренироваться, это же опасно
После тренировки Габриэла родила второго ребенка от своего мужа, начальника пожарной части, Хейтора.
"Никаких осложнений, Матеус прибыл точно так, как планировалось: в то время, когда он хотел, и без всякого вмешательства", – поделилась мамочка. "Я чувствовала себя счастливой и довольной, увидев, что могу мотивировать многих женщин заниматься физической активностью, заботиться о своем теле, своей самооценке и здоровье. Не было никаких причин останавливаться во время беременности, поскольку меня сопровождали несколько медицинских работников, которые все время поддерживали меня и очень хорошо вели меня в этом путешествии. Это не значит, что кто-либо может это сделать, но мое тело было готово к такой интенсивности".
Некоторые будущие мамы считают, что такие упражнения, как кроссфит, сочетание тяжелой атлетики, кардио и упражнений с собственным весом, слишком интенсивны. Но Андраде сказала, что она много занималась плаванием и футволейболом, который сочетает в себе элементы футбола и волейбола.
Напомним, девушка шокировала, достав двух огромных питонов с потолка дома. Она быстро справилась с пресмыкающимися.
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