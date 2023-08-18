Беременная озадачила изнурительной тренировкой за несколько часов до родов - видео

Вскоре она во второй раз стала мамой.

Бразильская пожарная шокировала Сеть изнурительной тренировкой на 40 неделе беременности.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

34-летняя Габриэла Андраде родила второго ребенка только через несколько часов после интенсивного занятия в тренажерном зале.

Женщина, работающая в пожарной части Эспирито-Санто, объяснила, что страдала "абсурдной обеспокоенностью". Поэтому, чтобы избавиться от некоторых стрессовых эмоций, она делала серию быстрых приседаний и подтягиваний на перекладине.

Также она даже отжималась от пола, несмотря на то, что ее большой живот касался пола.

Впрочем, ее тренировка разделила зрителей на два лагеря: одни говорили, что она вдохновляет, а другие не были уверены, что это безопасно.

Ты вдохновляешь всех нас. Прекрасная!

Вау! Я также во время беременности намерена продолжить тренировку

Будь осторожна

Не нужно так тренироваться, это же опасно

После тренировки Габриэла родила второго ребенка от своего мужа, начальника пожарной части, Хейтора.

"Никаких осложнений, Матеус прибыл точно так, как планировалось: в то время, когда он хотел, и без всякого вмешательства", – поделилась мамочка. "Я чувствовала себя счастливой и довольной, увидев, что могу мотивировать многих женщин заниматься физической активностью, заботиться о своем теле, своей самооценке и здоровье. Не было никаких причин останавливаться во время беременности, поскольку меня сопровождали несколько медицинских работников, которые все время поддерживали меня и очень хорошо вели меня в этом путешествии. Это не значит, что кто-либо может это сделать, но мое тело было готово к такой интенсивности".

Некоторые будущие мамы считают, что такие упражнения, как кроссфит, сочетание тяжелой атлетики, кардио и упражнений с собственным весом, слишком интенсивны. Но Андраде сказала, что она много занималась плаванием и футволейболом, который сочетает в себе элементы футбола и волейбола.

Напомним, девушка шокировала, достав двух огромных питонов с потолка дома. Она быстро справилась с пресмыкающимися.

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