Беременная рассмеялась во время УЗИ и реакция малыша взорвала Сеть (видео)

Беременная женщина из Айдахо, Дестини Росс, стала вирусной со своим видео в TikTok, на котором видна необычная реакция плода, когда мать смеется: ребенок буквально подпрыгивает в утробе.

Об этом она поделилась на своей странице в ТикТок.

Наложенный на видео текст свидетельствовал: «Если вы не знали, вот что происходит с вашим ребенком, когда вы смеетесь… Я понял это по собственному горькому опыту».

Росс рассказала изданию Newsweek, что впервые увидела это «землетрясение» во время УЗИ. Тогда врач-сонографист отметила, что у ребенка икота, а это очень рассмешило Дестине. Хотя движение на видео выглядит чрезвычайно активным, Росс успокоила обеспокоенных пользователей, которые спрашивали, не больно ли ребенку.

«Хотя в видео это выглядит очень жестоко, младенцам действительно нравится, когда вы смеетесь. Это высвобождает серотонин в них и успокаивает их… там так много мягкой подложки и жидкости, что с ними все хорошо».

Сонографистка Дженна Гопкинс объяснила, что смех матери создает вибрации, качающие ребенка.

«Мы считаем, что ребенок может ощущать вибрации, когда мама смеется. Здесь действительно кажется, что сонографист трясет зонд, чтобы заставить ребенка двигаться», — отметила Гопкинс, добавив, что это обычная реакция.

Врач, проводившая УЗИ Росс, также сняла беспокойство, пошутив: «землетрясение», что только усилило смех будущей мамы.

В Сети видео просмотрели более 18 миллионов раз. Оно вызвало волну шуток и комментариев.

«Боже, у меня были близнецы, это значит, что они просто отскакивали друг от друга?» — пошутила пользовательница.

Напомним, жительница Великобритании Кира Казинс придумала беременность и даже рождение ребенка. Все ее родственники и даже парень поверили в это и готовились к родам. Впоследствии женщина заявила, что «младенец умер». После резкой критики Кира извинилась перед родными и друзьями.

Стали известны новые подробности щемящей истории, которая произошла в Киеве на новогодние праздники, но получила продолжение сейчас — речь идет о 17-летней девушке, которая на несколько дней оставила наедине 7-месячного сына в квартире, которую снимала, и уехала гулять в Харьков.