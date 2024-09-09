Беременная разводится с мужем из-за имени будущего ребенка: как он хочет его назвать

Женщина рассказала, что разводится с мужем из-за того, какое имя он выбрал для их будущей дочери.

Об этом пишет Mirror.

23-летняя женщина поделилась, что она замужем за своим 24-летним мужем уже два года, и сейчас они ждут первенца.

Она находится на седьмом месяце беременности и знает, что у них будет девочка, и пара начала обсуждать имя для ребенка. Она написала на Reddit: "С тех пор как мы узнали, что будет девочка, мой муж хочет назвать ее именем своей бывшей. И это не любая бывшая, а та, с которой он встречался в течение длительного периода времени и которую любил больше всего. В начале наших отношений у нас было много проблем из-за нее, но когда она переехала, проблемы исчезли. Он действительно любил ее и никогда не скрывал этого от меня, но я думала, что все кончилось, когда она уехала".

Однако ее муж четко дал понять, что хочет назвать их дочь в честь этой женщины, потому что он хочет напоминать о ней. Она добавила: "Он сказал, что я могу назвать второго ребенка. Когда я спросила его, почему он так сильно хочет это имя, он ответил, что только потому, что у них с бывшей ничего не получилось, не значит, что он не хочет, чтобы что-то напоминало ему о ней. Он не понимает, как это на меня влияет, и продолжает говорить, что это просто гормоны. Он все еще влюблен в бывшую или это нормально, что он хочет назвать нашего ребенка таким именем?".

Комментируя ее сообщение, одна пользовательница написала: "Меня больше беспокоит то, что он не уважает вас как свою партнершу, свою половинку, свою жену. Вы можете попробовать обратиться к психологу, но я подозреваю, что его неуважение выходит за рамки вопроса об имени ребенка".

Другой пользователь добавил: "Что-то подобное произошло с моей подругой. Она узнала, что получила свое имя, потому что все девушки по имени Хизер, которых встречал ее отец, были сексуальными. Теперь ее имя вызывает у нее просто отвращение".

Напомним, женщина выбрала для дочери имя в честь венерической болезни. Когда подруга указала на это, будущая мама обиделась.

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