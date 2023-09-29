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Беременная устроила фотосессию в стиле похорон: "Покойся с миром"

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
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Беременная устроила фотосессию в стиле похорон: "Покойся с миром"

Черидан Логсдон / Фото: facebook.com/cheridan.logsdon.75

Снимки стали вирусными в Сети.

Будущая мама из Луисвилля, штат Кентукки, США, произвела фурор в Сети своей нетрадиционной фотосессией во время беременности.

Студентка устроила съемку в стиле похорон. 23-летняя Черидан Логсдон выбрала вместо нежного платья – черный похоронный наряд с вуалью.

Черидан Логсдон / Фото: facebook.com/cheridan.logsdon.75 / ©
Черидан Логсдон / Фото: facebook.com/cheridan.logsdon.75

На одной из фотографий Логсдон вытирает глаза от слез, а на другой показывает сонограмму.

Черидан Логсдон / Фото: facebook.com/cheridan.logsdon.75 / ©
Черидан Логсдон / Фото: facebook.com/cheridan.logsdon.75

Так будущая мамочка попрощалась со своей бездетной и беззаботной жизнью.

После студийных снимков она сделала несколько кадров в лесу.

Черидан Логсдон / Фото: facebook.com/cheridan.logsdon.75 / ©
Черидан Логсдон / Фото: facebook.com/cheridan.logsdon.75

"Если не принимать во внимание шутки, я очень рада начать новую главу в своей жизни! До сих пор не могу в это поверить, но это все сильнее меня увлекает", — прокомментировала свое положение американка.

Пост девушки быстро стал вирусным, набрав более 14 000 лайков. Она также намекнула, что у нее в разработке еще более креативная фотосессия.

Интересно, что пользователи оценили ее чувство юмора и не критиковали за довольно спорный образ.

  • Это так мило и весело
  • Если я когда-нибудь забеременею, то устрою такую же фотосессию
  • Очень креативно! Легкой беременности и родов!

Напомним, летом в Бразилии девушка устроила себе поминки в день рождения. Она лежала в гробу, а гости плакали.

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Дата публикации
Просмотры
153
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