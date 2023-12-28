Беременная в шоке от выбора мужа имени для их будущей дочери: как он хочет назвать ребенка

Беременная женщина обратилась к пользователям Сети за советом после ссоры со своим партнером по поводу имени их будущей дочери.

Об этом пишет Metro.

Пара оказалась в затруднительном положении, поскольку муж не хочет отказаться от своего "идеального" имени для ребенка, несмотря на то, что его жена имеет с этим "проблемы".

На Reddit будущая мама написала, что ее любимый хочет назвать девочку Зои. Несмотря на то, что это имя кажется довольно невинным, именно так ее муж назвал свою умершую кошку. Но хуже для 27-летней женщины то, что это было животное, которое избранник завел вместе со своей бывшей.

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Она сказала: "Зои – это имя кошки моего мужа, которая умерла, когда мы только начали встречаться. Более того, она была подарком от бывшей, о которой они собирались вместе заботиться. Когда они разорвали отношения, то имели "общую опеку", пока она не умерла".

Она утверждает, что "мягко" сказала мужу, что не хочет называть их дочь в честь его мертвой кошки, но он не хочет идти на компромисс.

"Он посоветовал мне об этом подумать, аргументируя это тем, что оно отвечает нашим критериям (короткие имена, защищенные от хулиганов, милые, уникальные, чтобы ни у кого в ее классе их не было, но не столь уникальны, чтобы люди не умели это выговорить) и считал кошку своей дочерью. Я в шутку ответила: "Итак, ты хочешь назвать нашего ребенка в честь вашего ребенка от твоего последнего брака?". Он не смеялся. Зато он занял оборонительную позицию. Он сказал, что это не так. Я сказала, что мне не очень нравится идея назвать нашу дочь в честь чего-то, что у него ассоциируется с его последними отношениями. Он начал плакать, видимо потому, что он думал о своем мертвом питомце".

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После этого разговора будущая мама задается вопросом, не права ли она и не слишком ли упряма. Она утверждает, что ее мужа больше не "беспокоят" другие предложения имени ребенка, и она не знает, как исправить ситуацию.

В комментариях многие согласились с тем, что женщина не была негодяем из-за того, что не хотела использовать это имя, поскольку они тоже сочли его выбор несколько странным. Некоторые назвали поведение мужчины "проблемным" и "странным" и призвали пару обратиться за консультацией, если они действительно не могут пойти дальше и выбрать другое имя. Другие вместо этого предложили им соблюдать правила "два да/одно нет", которое свидетельствует, что оба родителя должны согласовать имя и что любой из них может без вопросов отказаться от имени, предложенного другим партнером.

Напомним, коту, найденному на круизном лайнере, чудом удалось избежать эвтаназии. Теперь у него новая семья.

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