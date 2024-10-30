Беременная застукала в постели мужа со своей мамой: как оказалось, она тоже ждет ребенка

Женщина убита горем после того, как узнала, что мама ждет ребенка от ее 25-летнего мужа. Сама она также находится в шестом месяце беременности от него.

Об этом пишет Mirror.

18-летняя пользовательница Reddit, воспитывающая еще одного малыша, рассказала, что хотя она подозревала, что он ей изменяет, она никогда не ожидала, что "другая женщина" окажется ее родной матерью.

"У нас мало денег, и нас выселили, потому что мы больше не могли позволить себе арендную плату. Из-за финансовых трудностей мы с ним переехали в дом моей овдовевшей матери. Уже месяц мы живем в комнате для гостей. До сих пор все было хорошо, моя мама поддерживала нас и нашего ребенка. С момента моей подростковой беременности я встречалась с друзьями, пытаясь жить той жизнью, которой мне не хватало, несмотря на то, что я все еще была беременна", — начала она свой рассказ.

Но однажды, после вечеринки с друзьями, она вернулась домой и услышала подозрительные звуки, доносившиеся из спальни ее мамы.

Поскольку она также нигде не могла найти своего мужа в доме, она вошла в мамину спальню, чтобы убедиться, оправдались ли ее подозрения. Она добавила: "Я пошла в маминую комнату, боясь того, что там увижу. Сердце колотилось. Мой муж и мама были в полной готовности. Как только они увидели меня, сразу же остановились и начали объяснять. Мама начала говорить о том, как ей одиноко после смерти отца. Я не стала ее больше слушать и ушла с ребенком".

После этого инцидента она переехала с ребенком к подруге и игнорировала телефонные звонки мужа и мамы. Она добавила: "Однажды он появился у моей двери и попросил поговорить. После некоторых оправданий он сказал мне, что моя мама беременна. Я выгнала его и до сих пор шокирована. Я не знаю, что мне делать. Я избегаю любых мыслей об этом, потому что стресс может повредить ребенку и мне. Я жду малыша и уже имею одного ребенка, я не могу положиться на друзей и не имею никого из родных, кто мог бы помочь, кроме мамы. Но мне больно от измены моего родного мужа и матери. А мои дети заслуживают отца".

Напомним, жена развелась с мужем через четыре дня после свадьбы. Новоиспеченный холостяк поделился своей душевной болью.

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