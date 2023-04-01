Беременная женщина бросила парня из-за спора по поводу ребенка: в чем заключается конфликт

Беременная женщина бросила своего парня из-за спора об имени для их будущего ребенка. Однако даже расставание перепалки за имя продолжается.

Об этом пишет Mirror.

Женщина хотела "модное" имя для своего сына, а отец ребенка предпочитает более традиционное

Как пишет издание, даже когда она попыталась встретиться с эксом и предложила объединить оба имена вместе, он сказал, что ни одно из имен, которые она выбрала, не было достаточно традиционным.

"Он отправил мне сообщение и спросил, как нам выбрать имя, и я сказала, что мы должны просто прислать имена, которые нам нравятся, и мы можем выбрать два имени", — рассказала беременная.

Среди имен, предложенных женщиной, были: Бо, Августин и Уайетт. Однако ее парень настаивал на чем-то более "традиционном", например – Джеймс или Сэмюэл.

"Поэтому я предложил назвать его Сэмюэл Бо или Джеймс Уайетт. Но бывший сказал, что хочет полное традиционное имя, но ни одно из присланных мной имен не было достаточно традиционным", — рассказала беременная на одном из форумов.

Пользователи Сети посоветовали женщине еще один вариант разрешения спора.

"Попробуйте это: вы составляете список, он составляет список. Вы выбираете имя из его списка. Он выбирает имя из вашего списка. Затем вы бросаете монету, чтобы определиться с именем. Больше никаких дискуссий", — говорится в советы.

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