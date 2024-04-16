Беременная женщина шокирована 22-летним романом мужа с ее мамой: "Он отец моих братьев-близнецов"

Находившаяся на седьмом месяце беременности женщина рассказала об ужасном моменте, когда она разоблачила роман своих мужа и мамы.

К тому же она узнала, что эти отношения продолжались уже 22 года, то есть все время их брака, и что некоторые из ее братьев и сестер на самом деле являются биологическими детьми ее мужа.

Написав невероятную и искреннюю историю на Reddit, она рассказала о разорении, с которым она столкнулась, и о том, что ее мать обвиняет ее в том, что она "разрушила свою жизнь", разоблачив этот роман.

Описывая ситуацию, она сказала: "Мои 63-летний папа и 60-летняя мама женаты уже 43 года. У меня шестеро братьев и сестер. Со своим мужем, которому 39 лет, мы вместе с 15 лет. Я забеременела в 17 и мы переехали к моим родителям. Я родила свою дочь и вскоре после этого мы поженились, когда мне было 18. Мой дедушка умер вскоре после нашей свадьбы и оставил свой дом в стиле ранчо моему отцу. Мои бабушка и дедушка построили дом по соседству с моими родителями, когда они вышли на пенсию. Мои родители решили позволить нам жить в этом доме и сказали, что это будет мое наследство. Мы с мужем не имели никаких проблем с этим. У нас родились дети, которым сейчас 20, 14 и пять лет, а сейчас я на седьмом месяце беременности последним ребенком, мальчиком".

Описав свою сплоченную семью и, казалось бы, счастливую семейную жизнь, далее она рассказала о романе между ее мужем и матерью. "Я думала, что у меня был хороший брак, мы имели интимную близость более двух раз в неделю, ходили на свидание, покупали друг другу подарки, не ссорились. Весь мой мир разрушился в канун Нового года, когда я вернулась рано из девичьей поездки, в которую мы уехали с подругами. Я зашла в свою спальню и увидела, что моя мама занимается сексом с моим мужем.

В разговоре с мужем она узнала, что его сексуальные отношения с ее матерью не были одноразовыми, а продолжались в течение многих лет, даже дольше ее брака. "Я попросила его сказать правду. Он сказал мне, что моя мама соблазнила его, когда нам было по 18 лет, и мы жили в их доме. Они занимались незащищенным сексом по меньшей мере раз в месяц", — добавила она. "Я подсчитала и ужаснулась, потому что временной график означал, что мои братья-близнецы и самый младший брат могут быть детьми моего мужа".

Предупредив своего отца об измене его жены, она продолжила: "Я заставила мужа признаться, и мой отец был опустошен, они с мамой тоже были влюблены в старших классах. Не надо говорить, что мы слышали, как моя мама кричала".

Описывая семейный конфликт, она также поделилась, как устроила вечеринку в доме своей сестры и использовала семейное собрание как возможность рассказать об отношениях своего мужа и матери. "На вечеринке я попросила свою старшую дочь забрать всех детей в наш подвал и включить фильм, оставив только взрослых детей и братьев и сестер, и я рассказала им, что именно они делали", - поделилась она. "Большинство семьи на моей стороне, кроме моих трех младших братьев и сестер, 38-летней сестры и всей семьи моего бывшего. Они все говорят, что я - сумасшедшая, потому что публично об этом рассказала".

После публичной огласки ее маму уволили с должности детского пастора из-за измены. Она объяснила: "С тех пор мою маму уволили с должности и она утверждает, что я разрушила ее репутацию и жизнь. Мой отец выгнал ее, и теперь она живет с моей сестрой, и, наконец, мой отец настоял на тесте ДНК трех младших мальчиков, прежде чем он рассмотрит что-либо, связанное с их браком. Близнецы - биологические дети моего мужа. С тех пор я его выгнала, и он живет с родителями".

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Женщина продолжила рассказывать о последствиях и их влиянии на ее семью, в частности о планах развода и разрыве отношений с матерью. Она объяснила: "Уже прошло больше месяца, но я все еще очень злюсь на свою мать, особенно на ее лицемерие, когда она обзывает меня и позорит мою семью, хотя она поступила гораздо хуже. Я также презираю своего бывшего всем своим существом, поскольку он занимался сексом с моей мамой и со мной, а в некоторых случаях приходил к нам в постель через несколько минут после этого. Моя мама забеременела от него менее чем через неделю после того, как забеременела я, и хотя я думала, что это так мило и весело, что я делилась опытом беременности с мамой, она носила сводных братьев и сестер моих детей. Он разрушил все мое доверие к мужчинам и их верности".

Напомним, маму похвалили за то, что она выгнала беременную дочь из дома. Она объяснила, в чем причина.

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