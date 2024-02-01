Беременная женщина узнала о тайном романе мужа со своей мамой: как она их разоблачила

Беременная была опустошена после того, как узнала, что муж изменял ей, но еще хуже, его "другая женщина" — ее собственная мать.

26-летняя женщина рассказала на Reddit, что наткнулась на откровенные сообщения между парой в телефоне своего мужа.

Она поделилась: "Я узнала, что мой 30-летний муж занимается сексом с моей 52-летней матерью. Честно говоря, я не знаю, как реагировать. Я на четвертом месяце беременности и стараюсь не нервничать, потому что это плохо для ребенка" .

Она также вспомнила, как он был взволнован, когда она объявила о своей беременности. Но через две недели его поведение резко изменилось. Она сказала: "Он целовал меня и говорил, как ему повезло, но теперь он изменился. Приблизительно через две недели после моего неожиданного заявления он прекратил меня обнимать и целовать, как всегда. Он перестал есть еду, которую я готовила для него после работы, и говорил, что он уже ел фастфуд или что-нибудь в этом роде. Я также заметила, что он сменил экран блокировки, на котором была наша фотография. Не уверена, что это значит, если честно. Я узнала это три дня назад, просмотрела его телефон, пока он был в душе, и нашла текстовые сообщения, видео и фотографии. Меня тошнит от мысли об увиденном. Я видела фотографии моей мамы в белье, а он отвечал фотографиями своего пениса".

Но больше ее шокировало сообщение от ее мамы, в котором она признавалась в своей глубокой любви к нему и говорила, что ее дочери просто надо научиться принимать, что они созданы друг для друга.

Она добавила: "Он сказал, что, возможно, им следует остановиться, поскольку он не хотел причинять мне боль, но моя мама сказала, что мне не причинят вреда, пока они будут держать все это в секрете. Но что меня больше всего разозлило, то это сообщение, которое она отправила несколько дней назад, я процитирую это здесь, чтобы каждый читающий мог получить представление о том, насколько серьезным был их роман. Там было написано: "Я люблю тебя так сильно. Больше, чем ты думаешь. Ты помог мне пережить смерть моего любимого бывшего мужа, и за это я искренне благодарю тебя. Я знаю, что тебе трудно хранить такую тайну, как и для меня. Я люблю свою дочь всем сердцем, но в конце концов ей придется принять, что любовь есть любовь и что сердце хочет того, чего оно хочет. Наши сердца хотят друг друга. Я думала, что с тех пор как муж умер, никто никогда не полюбит меня, потому что я старая женщина, но ты показал мне, как любить себя, и заставил меня снова почувствовать себя молодой и сексуальной. Давай продолжим развлекаться и беречь друг друга".

Женщина сказала, что ее отец умер пять лет назад, а мама отказалась снова встречаться с кем-то, потому что он был ее "вечной любовью и единственной".

Теперь она чувствует себя разбитой. Беременная сделала скриншоты всех сообщений между любовниками и переслала себе фото и видео.

"Мне так больно. Я даже не могу плакать, потому что отказываюсь в это верить. Этот ребенок во мне, честно говоря, единственное, что удерживает меня от конфронтации. Я боюсь, что конфронтация с ними сейчас приведет к стрессу и гневу. Сейчас все, что я хочу сделать, это родить ребенка", — добавила она.

Читатель отреагировал на ее историю так: "Они отвратительны и не любят вас так, как утверждают. Разоблачите их обоих и посмотрите, насколько сильна их любовь друг к другу. Не храните их тайны. Но прежде чем противостоять, сначала поговорите с адвокатом. Это массовая измена, и мне жаль, что вы проходите через это".

Другой пользователь посоветовал: "Обратитесь к юристу. Организуйте свои финансы. Составьте план действий. Если есть кто-то, кому вы можете доверять, возможно, переедьте к нему. Не держите это в себе. Пусть все знают, что происходит. Не позволяйте, чтобы это сошло им с рук".

Напомним, женщина изменяла мужу со свекром. Известно, как он их разоблачил и что услышал в оправдание.

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