Женщина может попасть в тюрьму после того, как написала критический отзыв о банке томатного пюре.

Об этом пишет Daily Star.

Производитель Erisco Foods заявил, что 39-летняя Чиома Околи нанесла ущерб репутации их бренда, когда написала, что продукт "слишком сладок". Теперь ее преследуют в гражданском суде в Лагосе, Нигерия, после этих комментариев.

В Facebook она попросила своих 18 тысяч подписчиков поделиться своими мыслями о томатной смеси после того, как опубликовала фотографию открытой банки. Но именно тогда она столкнулась с негативом.

Пост Чиомы / Фото: facebook.com/eriscofoods

Один из комментаторов сказал: "Прекратите портить продукт моего брата. Если он вам не нравится, используйте другой, а не пишите о нем в социальных сетях, или звоните в службу поддержки". Околи ответила: "Помогите мне посоветовать вашему брату, чтобы он перестал портить людей своим продуктом, вчера я впервые использовала его, и это чистый сахар".

В сентярбе в прошлом году предпринимательница, которая сейчас беременна четвёртым ребенком, была в церкви, когда ее арестовали люди в гражданском. Она рассказала CNN, что ее заставили часами стоять в сырой камере: "Сидений не было, поэтому я простояла до следующего дня. Мои ноги были в воде, которая попадала с протекающей крыши. Иногда я приседала, чтобы уменьшить давление на ноги. Я думала о своих детях, которые были дома. Я разговаривала сама с собой. Я думала, молилась и чувствовала себя запутанной".

Чиома Околи / Фото: facebook.com/chioma.egodijnr.7

Околи была обвинена в двух отдельных преступлениях, в частности сговоре с двумя другими лицами с "намерением подстрекать людей против Erisco Foods Limited". По самому серьезному обвинению ей может грозить наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Ее также обвинили в "подстрекательстве к деятельности Erisco Foods Limited, зная, что эта информация неправдива". Это влечет тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере семи миллионов найр (200 тысяч гривен).

Erisco также подает против нее гражданский иск. Компания утверждает, что "несколько поставщиков" расторгли сделку после ее комментариев, и теперь они ищут пять миллиардов найр (143 млн гривен) в качестве возмещения ущерба.

В ответ на это против полиции и Erisco были поданы два встречных иска.

Напомним, компанию заставляют снизить высоту дома "на толщину арахиса". Застройщику придется потратить большие средства, чтобы реконструировать новый дом.

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