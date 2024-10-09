Беременную, которая рожала, перевезли через реку в ковше экскаватора – видео

Беременная женщина и ее муж были вынуждены прибегнуть к отчаянным мерам после того, как их село было отрезано от внешнего мира сильным наводнением.

Об этом пишет Metro.

В последние недели Таиланд страдает от наводнений, вызванных сильными дождями, поскольку страна и ее соседи в Юго-Восточной Азии вступают в ежегодный сезон муссонных дождей.

На выходных на район Лампанг обрушилось внезапное наводнение, в результате чего река вышла из берегов и разрушила мост. Поврежденный мост был единственной связью села Маэ Прик с внешним миром, а это значит, что 150 его домохозяйств оказались на мели.

В субботу представители местных властей получили сообщение о том, что у беременной женщины начались схватки, и она, вероятно, должна родить в ближайшее время.

Был запущен план спасения и после того, как уровень воды немного снизился, экскаватор был загнан на середину разбухшей реки.

Невероятные кадры показывают, как беременная женщина и ее муж влезают в ковш погрузчика тяжелой техники, прежде чем их благополучно переправили на другой берег реки.

Затем супругов отвезли в больницу в ближайшем городе.

Несколько других застрявших жителей также были вывезены из села в ковше погрузчика, чтобы предотвратить застревание в их селе.

В этом году сезон дождей в Таиланде был особенно разрушительным: сильные наводнения привели к тому, что реки вышли из берегов, затопив дома и предприятия.

Напомним, папа продал своего ребенка на Facebook за 37000 гривен. Эти деньги он проиграл в азартных играх.

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